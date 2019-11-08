投資320億 唐山LNG 快速推進中
2019-11-08 01:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
河北省唐山市市政府表示，國家天然氣產供儲銷體系建設重點工程—唐山LNG（液化天然氣）項目及配套外輸管線項目已獲國家發展改革委核准。項目總投資達320億元人民幣，正快速推進建設中。
新華社報導，唐山LNG項目位於河北省唐山市曹妃甸港口物流園區內，是目前環渤海地區在建和規劃LNG接收站項目中接卸能力最大的項目。工程分三期，一期工程2022年完成後供氣能力將達700萬噸。
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配套的外輸管線項目（曹妃甸-寶坻段）起自唐山LNG首站，途經唐山曹妃甸區和豐南區、天津寧河區和寶坻區，止於寶坻分輸站，線路全長176.18公里，採用與中俄管線同等的1422毫米大管徑，年輸氣量112億立方米，日最大輸氣能力1.6億立方米，是大陸國內單體輸送能力最大的管線。
項目建成後，曹妃甸將成為全國LNG接卸能力最大的港口，不僅重點保障京津冀迅猛增長的天然氣需求、促進能源結構優化和大氣污染防治，而且通過與中俄東線、陜京系統等氣源幹線互聯互通，輻射山西、內蒙古等多個內陸省份，實現與國產氣、煤層氣以及進口管道氣互補和調峰。
該項目將使曹妃甸和天津港共同形成約4000萬噸的接卸與罐儲能力，形成中國北方天然氣應急調峰中心，並通過搭建區域性交易中心、打造中國LNG價格指數，取得話語權進而影響國際，具有重大意義。
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