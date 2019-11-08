河北滄州30輛載人自駕車 駛上街頭

2019-11-08 01:49 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



河北省滄州市6日舉行智能網聯汽車測試道路首批路網發布暨自動駕駛載人測試，30輛百度Apollo自動駕駛汽車駛上滄州經濟開發區的街頭，這也是中國首個區級全域自動駕駛可載人測試路網正式開放。

新華社報導，百度Apollo自動駕駛車隊從滄州開發區管委會出發，迅速融入滄州本地的車流中。此次百度Apollo自動駕駛車隊可在滄州經濟開發區內所有測試路段進行規模化載人測試，開放測試道路的里程可達114公里。區域道路路網允許全域開放測試，意味著自動駕駛車輛從固定路段測試邁向不固定路段的一個突破性嘗試，實現了從線到面的實用場景探索。

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滄州經濟開發區、百度公司與Apollo生態企業滄州雲圖科技有限公司，於今年年初在自動駕駛與車路協同領域達成全面合作，在滄州區域開展自動駕駛與車路協同研發測試和試點應用。今年10月11日，在2019中國國際數字經濟博覽會上，滄州向百度頒發了京津冀區域首批30張自動駕駛載人測試牌照。

滄州開放中國首個區級全域測試路網，啟動規模化自動駕駛載人測試，在京津冀區域的首次破題，也表現了河北對於自動駕駛、智能交通布局的重視。

2017年12月，百度與河北雄安新區管委會簽署戰略合作協議，在智能出行、雲基礎設施等多個領域展開深度合作。2018年，百度將L4級自動駕駛小巴車阿波龍運用在雄安市民服務中心，迄今已安全運行11000公里，累計接待超15000人次。