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上海快遞員 月薪逾9千

2019-11-08 01:49聯合報 記者蔡敏姿／綜合報導

隨著雙11的來臨，快遞員職缺進入高峰。大陸資訊服務網58同城7日發布的雙11快遞員職缺供求及薪資報告，與去年同期相比，今年10月一線城市快遞員需求量加大，上海快遞員月薪資最高達人民幣9,145元（約台幣4萬元）。

中新網報導，報告顯示，今年雙11前快遞員職缺企業需求排名前15大城市中，排名第一的是北京，其次是成都、上海、深圳、廣州、杭州、武漢等城市。

報告數據還顯示，上海是快遞員收入最高的城市，企業支付薪資達人民幣9,145元，其次是北京、杭州，分別為人民幣8,849元和8,673元（約台幣3.8萬元）。

報告分析，由於一線城市生活節奏快，消費者利用碎片化時間進行網絡購物，產生的快遞包裹更多，因此一線城市物流企業對快遞員的需求更大。

另外，成都等新一線城市在近年來保持經濟的快速增長，居民生活條件不斷提高，對網購的需求量增大，也間接造成對快遞員需求的提高。

杭州具有電商基因，阿里巴巴等電商巨頭在此集聚，有先發優勢讓杭州企業對快遞員需求增加。

值得一提的是，杭州是電子商務的發源地和快遞員職業的源頭，城市的平均收入水平也在大陸前列，因此杭州快遞員的企業支付薪資位列前三甲。

從薪資增幅上看，今年雙11前夕，快遞員職缺企業支付薪資增長最快的城市是西安，增幅達20.25%。其次是長沙、北京、武漢，分別增19.82%、18.59%和16.58%。

薪資雙11一線城市

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