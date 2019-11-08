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上海電子口岸區塊鏈聯盟 成立

2019-11-08 01:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中共高層定調要加快發展區塊鏈技術後，不少產業紛紛向區塊鏈靠攏。上海多個政府部門昨天聯合發布應用區塊鏈技術的上海國際貿易單一窗口，成立上海電子口岸區塊鏈聯盟。

中新社報導，上海國際貿易單一窗口「區塊鏈+」新聞發布會昨天由上海市商務委（市口岸辦）會同上海海關、中國人民銀行上海總部、上海市藥品監督局、中國檢驗認證集團、中國出口信用保險公司及多家銀行共同發布應用成果，政企雙方代表共同簽署「上海電子口岸區塊鏈聯盟倡議書」。

上海市商務委（市口岸辦）副主任申衛華表示，目前，上海國際貿易單一窗口形成兼具「監管+服務」的10大功能板塊、53項地方應用，對接22個部門，覆蓋監管全流程及國際貿易主要環節。平台充分運用區塊鏈技術延伸推廣到數字金融保險、數字供應鏈、物聯網、智能製造等商業環境領域，為廣大企業免費提供國際貿易相關的公共服務；以及跨境人民幣貿易融資服務、上海國際醫藥供應鏈資訊服務、保稅展示展銷智慧監管和服務、中小企業應用服務市場。

世界銀行專家高度評價上海國際貿易單一窗口，認為其功能的複雜性和業務處理量都已名列世界前茅並向全球各國推廣。

上海海關的保稅展示展銷區塊鏈輔助監管系統也在昨天公開發布，上海海關副關長葉建表示，這是上海海關首個區塊鏈應用項目，也是首個運用區塊鏈技術為進博會服務的項目。

葉建說，該套系統充分利用區塊鏈技術的分佈記賬、共享賬本、多方驗證、不可篡改等特點，實現了進口商品從採購訂單發出、貨物到港、到運抵保稅區，從展銷指令發出到運抵展示展銷場所，到完成銷售、計徵稅款，全程信息數據上鏈、全程透明。消費者購買的進口商品可全程溯源。

報導稱，中小微企業透過上海國際貿易單一窗口一個平台、一個用戶名，就可以自助辦理雲通關、雲檢測、雲退稅以及金融、物流等貿易相關服務。

上海區塊鏈技術海關

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