上海外商投資服務平台 啟動
2019-11-08 01:50聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
上海市委書記李強在第二屆進博會期間舉行的2019上海城市推介大會上表示，「事實將證明，選擇上海，就是選擇了更好的未來」。
中新社報導，作為貫徹落實「外商投資法」、建立健全外資服務體系的重要舉措，大會現場啟動了「上海外商投資促進服務平台」，並發布了導引促進投資的上海產業地圖，以服務外國投資者和外商投資企業為落腳點，全面展示上海投資環境、投資政策、產業分布等信息，實現投資項目和落地區域在線配對和定向對接。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
同時，平台還與「中國上海」、「隨申辦」進行鏈接。此外，大會還發布「外商投資政策概覽」，以「1+16」的形式彙編全市及各區的重要外商投資促進政策。梳理上海目前現有外商投資政策，從開放准入、投資促進、貿易自由、運營支持、投資保護、科技創新、人才支持等多方面進行整理歸納，精選外商關心的「政策乾貨」，確保投資「不迷路」。
李強表示，上海將堅定擴大開放，深度融入世界，吸引更多海內外企業和創新創業者到上海投資興業、大展宏圖、成就夢想。他同時指出，作為中國對外開放的前沿陣地，上海是海外企業進入中國市場的最好選擇，選擇上海，將會有充足的人才儲備、豐富的數據場景、給力的創新協同。
知名諮詢公司德勤也用數據證明了這一點，德勤全球戰略委員會主席John Meacock表示，上海始終是最受歡迎的外資投資目的地，這也是德勤將其全球創新的各項最佳實踐首選上海落地的重要原因。
留言