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滴滴順風車7城「復活」 女客晚上8點後禁乘惹議

2019-11-07 17:13世界日報 中國新聞組／北京7日電

2018年「滴滴順風車」在三個多月內連爆兩宗女乘客遭司機姦殺案，激起全民怒火，同年8月，滴滴順風車無限期下架整改。在下架435天後，滴滴公布新產品方案，宣布將於11月20日起，陸續在七個城市試運營。

綜合媒體報導，據滴滴App上披露的方案，滴滴順風車將於11月20日起，陸續在哈爾濱、太原、石家莊、常州、瀋陽、北京、南通等七個城市上線試運營，提供5時到23時（女性5時到20時）、市內中短途（50公里以內）的順風車平台服務。試運營期間，不收取信息服務費。

至於最重要的順風車車主準入門檻方面，滴滴將引入失信人篩查，與第三方信用產品合作。滴滴稱，除了聯合公安機關對註冊車主進行綜合背景審查之外，也引入了失信人名單篩查，可公開查詢到的失信被執行人無法註冊成為順風車車主。

今後車主和乘客在註冊、使用順風車業務時均需要提交身分證、通過人臉識別；車主註冊時，平台以動態拍攝方式採集駕駛證、行駛證和身分證信息，防止證件造假。

滴滴順風車「信任值」的設置將變更為「行為分」，滴滴表示，將根據用戶最近收到的評價、投訴等信息進行履約、友好等多維度綜合評估，如果用戶不遵守平台合乘規則，導致行為分降低，可能會影響順風車服務的正常使用。

不過根據新方案，試運營期間，女性乘客的服務時間為5時至20時，輿論質疑是性別歧視。滴滴回應，未來將根據社會各方意見改善。

另據文匯報報導，在北京工作的魏小姐表示：「我有時候下班時間地鐵已經停運了，必須打車，雖然我可能並不會選擇順風車，但這並不代表著滴滴有權因為我的性別禁止我使用這個服務。這並不是女性乘客的錯，然而受到限制的卻是女性乘客。」

還有網友對安全性擔心，「能不能像辦出國簽證那樣嚴格審查司機呢？或者讓司機向平台出具一些證明，能證明你的牽掛愈多，就愈不容易犯錯」。

車主北京

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