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富比世發布2019中國富豪榜 「雙馬」連莊

2019-11-07 16:26聯合報 記者李仲維/即時報導

富比世今（7）日發布2019年度中國富豪榜，馬雲蟬聯首富，他月前才第三度蟬聯胡潤百富榜首富；騰訊董事長馬化騰同樣在兩份榜單上排名第二，「雙馬」地位穩固，拉動大陸富豪財產逆風前行。

過去一年來，中美貿易摩擦不斷，大陸GDP增速降至接近30年來最低水準。不過，對於大陸富豪榜的上榜者來說，好消息多於壞消息。榜單顯示，400位上榜的大陸富豪，總財富比一年前增長逾兩成至人民幣9.12兆元。

儘管馬雲已卸任阿里巴巴董事局主席，但他仍蟬聯榜首，財富從一年前的人民幣2,387.4億元增加至2,701.1億元；騰訊CEO馬化騰排名第2，身家為2,545.5億元；恒大集團董事局主席許家印排名第3，身家為1,958.6億元，三人的排名與去年一致。

富比世中國稱，大陸消費者的各項開支增加，並越來越多地在網路消費。大陸的電子商務一片繁榮，使得在紐約上市的阿里巴巴受益。因為網購行業而財富增長的富豪，在榜單中比比皆是。

例如，電商網站拼多多的CEO黃崢，與對手京東相比，拼多多在股市方面占了上風，黃崢的身家從去年的人民幣776.3億元增長到今年的1,499億元。還有一些企業家提供與電商相關的服務，他們的情況也很好，例如中通快遞CEO賴梅松身家已經從231.2億元上漲至325.3億元，中通快遞也曾得到阿里巴巴投資。

另外，大陸老百姓收入增加，加大醫療保健方面的消費，醫藥和醫療保健行業的富豪因而受益。江蘇恒瑞醫藥董事長孫飄揚家族今年排名躍居第4位，財富人民幣1,824.3億元。孫飄揚與妻子鐘慧娟的財富增加，一方面源於恒瑞醫藥的業務增長，同時也因為鐘慧娟領導的翰森製藥赴港交所上市。

IPO也是財富增長的驅動力之一。零食生產商三隻松鼠董事長章燎原以約人民幣111.7億元身家初次上榜；軟體公司虹軟科技董事長鄧暉家族以70.7億元身家上榜，這兩家公司都於7月上市。

大陸汽車銷售下跌，吉利控股集團董事長李書福也受到影響，身家從去年的979.8億元縮水至912.1億元。

馬雲蟬聯富比世2019年度中國富豪榜首富。新華社資料照片
馬雲蟬聯富比世2019年度中國富豪榜首富。新華社資料照片
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富比世馬雲馬化騰

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