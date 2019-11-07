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5G才起步 中國科技部成立6G小組

2019-11-07 16:20世界日報 中國新聞組／北京7日電

5G剛剛啟動商用，中國6G研發已開始布局。封面新聞報導，科技部日前會同國家發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開了6G技術研發工作啟動會。

據了解，會議宣布成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，其中，推進工作組由相關政府部門組成，職責是推動6G技術研發工作實施；總體專家組由來自高校、科研院所和企業共37位專家組成，主要負責提出6G技術研究布局建議與技術論證，為重大決策提供諮詢與建議。

會上，總體專家組代表介紹6G技術研發態勢及未來發展思路與建議；TD產業聯盟、未來移動通信論壇代表分別介紹了前期工作開展情況、未來6G暢想及下一步工作計畫的建議。

據報導，科技部表示，6G技術研發推進工作組和總體專家組的成立，標誌著中國6G技術研發工作正式啟動。

科技部副部長王曦指出，目前全球6G技術研究仍處於探索起步階段，技術路線尚不明確，關鍵指標和應用場景還未有統一的定義。在國家發展的關鍵時期，要高度重視、統籌布局、高效推進、開放創新。

下一步，科技部將會同有關部門組織總體專家組系統開展6G技術研發方案的制訂工作，開展6G技術預研，探索可能的技術方向。通過6G技術研發的系統布局，凝練和解決移動通信與信息安全領域面臨的一系列基礎理論、設計方法和核心技術問題，力爭在基礎研究、核心關鍵技術攻關、標準規範等諸多方面獲得突破。

北京5G

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