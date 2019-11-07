聯想Q2營收連9成長 淨利潤年增20%

2019-11-07 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



聯想集團今（7）日發布第3季財報，營收和利潤雙增長。營收人民幣948億元，連續九個季度年成長；稅前利潤人民幣21.7億，年增45%。淨利潤人民幣14.2億元，年增20%。

智通財經報導，聯想集團持續推動了整體營收和利潤的雙增長。聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，在本季非常高興地看到聯想的增長動能持續加速，證明智慧化變革戰略方向正確清晰，執行堅定有力。尤其在當前複雜多變的國際經貿環境中，仍成功取得強勁的財務表現，彰顯對持續創新的承諾，對遍布全球180個市場的客戶的承諾。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

公告稱，第三季亮點包括，智慧設備業務集團整體利潤率首次超過5%，個人電腦與智慧設備、移動業務的盈利都比去年同期提升。作為PC出貨量全球第一的供應商，聯想不僅銷量創歷史新高，在軟體與服務等轉型業務上獲強勁增長。

同時，手機業務連續四個季度持續盈利，利潤創下收購摩托羅拉移動業務以來的新高；數據中心業務方面，本季度連續九個季度收窄虧損，大陸業務實現迅猛增長，非超大規模數據中心業務驅動業績持續提升。

PC鞏固全球第一地位，市占率額達24.4%，穩居冠軍；銷量年增速超過7%，創歷史新高。

移動業務盈利創新高：稅前利潤同比提升超過4億人民幣，創併購摩托羅拉業務以來新高。