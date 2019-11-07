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聯想Q2營收連9成長 淨利潤年增20%

2019-11-07 15:31聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

聯想集團今（7）日發布第3季財報，營收和利潤雙增長。營收人民幣948億元，連續九個季度年成長；稅前利潤人民幣21.7億，年增45%。淨利潤人民幣14.2億元，年增20%。

智通財經報導，聯想集團持續推動了整體營收和利潤的雙增長。聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，在本季非常高興地看到聯想的增長動能持續加速，證明智慧化變革戰略方向正確清晰，執行堅定有力。尤其在當前複雜多變的國際經貿環境中，仍成功取得強勁的財務表現，彰顯對持續創新的承諾，對遍布全球180個市場的客戶的承諾。

公告稱，第三季亮點包括，智慧設備業務集團整體利潤率首次超過5%，個人電腦與智慧設備、移動業務的盈利都比去年同期提升。作為PC出貨量全球第一的供應商，聯想不僅銷量創歷史新高，在軟體與服務等轉型業務上獲強勁增長。

同時，手機業務連續四個季度持續盈利，利潤創下收購摩托羅拉移動業務以來的新高；數據中心業務方面，本季度連續九個季度收窄虧損，大陸業務實現迅猛增長，非超大規模數據中心業務驅動業績持續提升。

PC鞏固全球第一地位，市占率額達24.4%，穩居冠軍；銷量年增速超過7%，創歷史新高。

移動業務盈利創新高：稅前利潤同比提升超過4億人民幣，創併購摩托羅拉業務以來新高。

第三季，聯想智慧設備業務集團的整體營收人民幣855億，年增2.8%，稅前利潤完成人民幣43億，稅前利潤率首次超過5%，達5.1%，再創歷史新高。其中個人電腦與智慧設備、移動業務的盈利都比去年顯著提升。

聯想集團發布第3季財報，營收和利潤雙增長。營收人民幣948億元，連續九個季度年成...
聯想集團發布第3季財報，營收和利潤雙增長。營收人民幣948億元，連續九個季度年成長；淨利潤人民幣14.2億元，年增20%。照片／新華社
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