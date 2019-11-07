中金估：2021年大陸CPI下調豬肉權重

2019-11-07 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



中金公司今（7）日報告「如何估算豬肉在CPI中的權重及其影響」稱，近期豬肉價格大幅上漲導致豬肉權重上升，未來幾個月豬肉權重可能上升，豬肉價格波動對CPI影響程度增加。2021年統計局調整CPI籃子和基期時可能會下調豬肉權重。

金融界報導，從數據看，10月豬肉價格環比漲幅仍然較高。預計11月豬肉比10月權重可能超過4%。豬肉權重上升意味著未來幾個月豬肉價格變化對CPI影響將會加大。

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過去幾個月豬肉價格快速上漲，豬肉在CPI中的權重引起關注。大陸國家統計局發言人10月談及CPI豬肉權重問題。CPI商品權重是有變化的。權重變化是根據這類商品和服務的支出在整個支出中的比重作為權重的，沒有進行人為調整。豬肉在CPI中權重的變化主要由豬肉價格變動所引起。

路透報導，從數據看，10月豬肉價格月比漲幅仍然較高。預計11月豬肉比10月權重可能超過4%。豬肉權重上升意味著未來幾個月豬肉價格變化對CPI影響將會加大。由於統計局是對CPI分項環比增速進行加權平均彙總而得到CPI總指數，月比權重變化也會影響CPI年增速。

報告稱，2021年大陸國家統計局可能會下調豬肉權重。統計局每五年會調整CPI籃子和基期。下一次調整將在2021年初，統計局將根據2020年居民消費支出結構調整CPI籃子和基期，各項商品和服務權重也會相應調整。