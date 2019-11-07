機構估：未來15年大陸GDP均速4.4% 人民幣匯率5.58

2019-11-07 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



環球投資管理機構摩根資產今（7）日發布2020年長期資本市場假設報告，預測未來10至15年大陸GDP的平均增長率將為4.4%，較去年預測的5%下調，而人民幣兌美元的均衡公充值為5.58。

路透報導，報告稱，至於未來10至15年全球經濟增長預測降至2.3%，去年為2.5%，主要反映人口老齡化對經濟影響。同期的美國經濟增速則由1.75%升至1.8%。雖然大陸的平均增長率將遠低於過去幾十年平均雙位數的增速，但對於一個龐大的經濟體而言，4.4%增速依然迅猛。

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分析認為，大陸發展進入瓶頸期，人民生活水平的改善趨向停滯。飛速的經濟增長已經讓數以億計人脫離貧困，以絕對數量計亦造就出龐大的中產階層人群，但相對全國14億人口顯然微不足道。相比之下，美國中產階級人口比例超過半數。

報告指出，儘管大陸即將陷入所謂的「中等收入陷阱」，但相信能夠避開，因為經濟增長強度仍足以支撐居民收入增長，尤其是相對於其他國家的增長水平而言。