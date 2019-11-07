格力電器砸4.4億元設電商公司 董明珠任董座
2019-11-07 13:46
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
格力電器跨足電商領域，日前註冊資本人民幣1億元（約新台幣4.4億元），成立「格力電子商務有限公司」，唯一股東為格力電器，董明珠任董事長。
新京報報導，天眼查工商信息顯示，格力電子商務有限公司成立於11月5日，格力電器總裁助理胡文豐、董秘望靖東為公司董事。10月底格力電器發布公司章程修訂案，電器的經營範圍增加廚房用具、炊具、新能源發電產品、節能產品、電工儀表、能源信息集成管理系統。
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同時，經營範圍刪除「電子商務，電子商務的規劃和實施，提供電商平台網絡開發和維護。經營電信業務及增值電信業務，信息傳輸、軟件和信息技術服務」，當時一度引發外界猜測。
隨著電商興起，2014年12月，格力電器上線電商平台「格力商場」。格力電器曾公告稱，格力商場是一個全新家電銷售電子商務平台，致力於將其打造成國內最大的、最專業的企業家電類購物平台。
除了格力商場外，格力電器發動9萬員工開網店。今年兩會，董明珠多次宣傳自己的微店，並透露自己微店不到1個月，銷售額就突破人民幣200萬元。格力員工也時常在朋友圈推銷格力產品。
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