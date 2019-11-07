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2019中國富豪榜 馬雲身價1.18兆元 蟬聯首富

2019-11-07 12:00聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

富比世中國網今（7）日發布2019年度中國富豪榜，阿里巴巴創辦人馬雲以人民幣2,701.1億元（約新台幣1.18兆元）的財富值蟬聯榜首；騰訊董事長馬化騰居次，身家人民幣2,545.5億元；中國恆大集團董事長許家印排名仍為第三位，身家人民幣1,958.6億元。

中新經緯客戶端報導，該榜單指出，大陸消費者的各項開支增加，並越來越多地在網上消費。400位上榜富豪的總財富比一年前增五分之一以上，增至人民幣9.12兆元。本榜單超過一半的上榜者財富在過去一年時間增長，約四分之一的上榜者財富減少。

今年，本榜單上榜門檻為10億美元。2017年時，本榜單上榜門檻也是10億美元，2018年降至8.4億美元。今年有60位富豪初次上榜。另外，還有富豪缺席去年榜單後，今年重新上榜。

據了解，因為網購行業而實現財富增長的富豪在本榜單比比皆是。黃崢是電商網站拼多多的CEO。與對手京東相比，拼多多在股市方面占了上風，黃崢的身家也從去年的776.3億元增長到今年的1,499億元。

2019年度中國富豪榜，馬雲以人民幣2,701.1億元（約新台幣1.18兆元）的...
2019年度中國富豪榜，馬雲以人民幣2,701.1億元（約新台幣1.18兆元）的財富值蟬聯榜首。照片／中新社
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