沙國石油公司IPO 大陸央企傳注資100億美元

2019-11-07 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



全球淨利最高的企業沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）已啟動首次公開發行股票（IPO），宣布將在沙國證交所掛牌，將成為全球規模最大的IPO，Aramco也可望成為全球總市值最高的公司。彭博報導，知情人士指出，大陸央企擬參與投資，出資額約50億至100億美元。參與討論買入Aramco股票的包括中國絲路基金、中國石化、中投公司等。

路透報導，消息人士稱，中國絲路基金正討論購買Aramco的上市股票，其他國有企業也有意加入購買行列。對於Aramco的投資，可望鞏固與沙烏地阿拉伯間的關係，進而為大陸提供從原油獲利的機會。但最終參與企業及投資規模將由大陸政府決定。

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2014 年，大陸政府出資 400 億美元成立絲路基金，為「一帶一路」國家基礎建設、產業合作等項目提供融資，大陸國家主席習近平隨後加大投資，向絲路基金新增 1000 億美元資金，盼建設更多民生項目。

近月來，大陸國有石油生產商中石化集團和主權財富基金中國投資有限責任公司也就投資Aramco進行討論，不過目前尚未敲定投資者陣容，最終仍取決於大陸政府。

對此消息，Aramco、中國絲路基金、中國石化和中投均未回覆評論。