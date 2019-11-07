高盛預期 大陸經濟明年「保6」無望
2019-11-07 10:51
聯合報 記者林則宏
／即时即時報導
據《財新網》報導，高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）指出，中國經濟雖仍將穩定增長，但增幅會下降。高盛最新發布的報告預期，大陸今年實際GDP年增率為6.1%，但明年恐將降至5.9%。
報導稱，高盛年初曾預期大陸GDP增速為6.2%，但隨著中國經濟增長逐步放緩，高盛隨即下調預期。根據大陸國家統計局公布的數據，大陸今年前三季GDP增速分別為6.4%、6.2%和6.0%，呈現逐步下滑走勢。
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除高盛外，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）等機構，也紛紛下調中國2019年GDP增速預測。對於2020年中國經濟形勢，多數機構均認為，明年大陸GDP增速還會繼續下降。
中金等公司預期，2020年中國GDP增速為5.9%，IMF的預測值為5.8%，麥格理的預測值為5.5%至6.0%之間。不過，高盛強調，相較於亞太地區多數國家，中國經濟增速仍然居前。
迪安竹稱，中國經濟受中美貿易摩擦影響，美國對中國產品加徵關稅，削弱中國產品的競爭力，且關稅政策的不確定性，會影響資本對中國投資的信心。
迪安竹表示，中美貿易談判還在進行，目前第一階段談判取得一定進展，但貿易政策的不確定性還會存在，未來中國經濟發展還要看談判的結果。
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