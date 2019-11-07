人民幣中間價創3個月新高 但即期匯率又「破7」

2019-11-07 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



在人民幣兌美元在岸與離岸雙雙升破7.0後，中間價也正逐朝6字頭逼近中。由大陸官方調控的人民幣兌美元匯率中間價7日報7.0008元，上調72個基點，並創下8月7日以來新高。

不過，在岸與離岸人民幣7日開盤後均回貶至7.0下方。

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受中美貿易談判可能達成階段性協議激勵，人民幣兌美元「破7」整整三個月後，本周二、三連續兩日收於7.0上方。

11月5日，在岸人民幣兌美元中最高觸及6.9970元，最終收於6.9975元；6日，人民幣續漲，在岸人民幣盤中最高來到6.9908元，最後收於6.9987元。

據《財新網》報導，交通銀行金融研究中心研究員劉健表示，「主導匯率的最主要因素就是中美雙方貿易談判的進展。」目前市場預期美國經濟會加速下滑，加上美國面臨中期選舉，市場認為中美雙方對達成第一階段協議有較強願望，在這個樂觀預期帶動下，人民幣對美元升值。

劉健指出，在8月5日「破7」後，人民幣對美元並沒有持續性貶值，而是在7.00到7.2之間波動，「所以，有積極信號出來，匯率就回升了」。

不過，招商銀行金融市場部高級分析師萬釗表示，「從國際收支的角度來看，目前（人民幣）還不存在趨勢性升值的基礎。」他指出，今年上半年大陸經常項目順差明顯較去年同期回暖，但儲備資產在第2季出現小幅下降，顯示出淨結匯資金並不是很多。