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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

人民幣中間價7.0008 創近3月新高

2019-11-07 10:26聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

中國外匯交易中心公告，人民幣中間價今（7）日報7.0008，較上個交易日升72基點，創8月7日以來，近三個月最高。

第一財經報導，同時，央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，2019年11月7日不開展逆回購操作。今日無逆回購到期。

展望11月，專家表示，預計中美利差維持較高水平，且外部風險環境好轉有助於人民幣匯率保持穩定。分析認為，近期人民幣對美元匯率接連升值，主要有三大原因：一是美元指數因美國經濟數據表現低於預期、歐元區經濟表現高於預期和美國聯準會加碼降息擴表而下行；二是市場避險情緒降溫；三是大陸金融市場堅持擴大對外開放，吸引外資流入股市、債市，改善跨境資本流動狀況。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，美國聯準會連續三次降息，使中美10年期國債收益率利差從美聯儲第一次降息時的50個基點擴大至目前的150個基點，利差擴大使人民幣對美元匯率企穩回升。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒認為，從10月的情況來看，外部環境短期轉暖，人民幣小幅升值且貶值壓力明顯下降；展望11月，預計中美利差維持較高水平，且外部風險環境好轉有助於人民幣匯率保持穩定。

人民幣中間價今（7）日報7.0008，較上個交易日升72基點，創近三個月最高。照...
人民幣中間價今（7）日報7.0008，較上個交易日升72基點，創近三個月最高。照片／中國外匯交易中心
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