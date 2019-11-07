遼寧營口沿海銀行爆發擠兌 官方澄清「錢是安全的」

2019-11-07 09:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



因第二大股東傳出財務危機，遼寧營口沿海銀行近日爆發擠兌風波。營口市政府為此於6日晚間緊急召開新聞發布會，強調網上關於「營口沿海銀行財務陷入危機」為不實言論，營口沿海銀行經營正常、資金充裕，可保證儲戶隨時足額取款。

營口市人民政府也發布公告稱，「大家的錢在營口沿海銀行是安全的，存取是自由的。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

營口新聞傳媒中心報導，「營口市政府及公安部門已對造謠滋事，影響營口金融穩定的人員進行依法處理，目前已傳喚9名在網上散布不實消息、造謠惑眾者。」

營口沿海銀行此次擠兌風波的導因是，北京《新京報》5日報導，根據浙江省杭州市中級人民法院近日一份裁定書顯示，營口沿海銀行第二大股東、華君控股集團有限公司名下已無可執行財產，營口沿海銀行股份有限公司股權也被法院查封。

報導稱，營口沿海銀行地處於華君系的大本營遼寧營口鮁魚圈，2010年成立，註冊資本金人民幣20.5億元，總行設18個一級部門和8個二級部門，下設總行營業部及11家一級支行和9家二級支行，現有員工500餘人。

消息傳出後因部分民眾擔心存款不保，紛紛趕往營口沿海銀行提現。營口市開發區公安局官方微博6日發布的訊息表示，「網上盛傳關於營口沿海銀行深陷財務危機的不實謠言，導致大批儲戶前往銀行兌現，人員聚集，造成銀行網點正常營業秩序紊亂，周邊治安環境出現不穩定因素。」

營口市開發區公安局稱，「接到警情後，營口開發區公安局第一時間派出警力分赴區內六家營口沿海銀行營業網點進行治安秩序維護，並將一名涉嫌擾亂公共秩序的帶頭鬧事者帶回公安局進行調查處理。對於網上散播謠言和蓄意尋釁滋事的違法行為，將嚴厲打擊處理。」

在營口市政府6日晚間召開的新聞發布會上，營口沿海銀行也向儲戶承諾，將24小時足額支付存款本金和利息，確保存款人資金安全。

上海第一財經指出，營口沿海銀行三季報顯示，截至9月底，該行資產總額人民幣880.42億元，負債總額803.77億元，所有者權益總額76.66億元，淨利潤7.6億元。但值得注意的是，今年前三季，營口沿海銀行計提的資產減值損失較去年同期大幅增長85%，達人民幣5.24億元。