滴滴車整改 11╱20起陸續在7城市上架

2019-11-07 03:06 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



在下架435天之後，滴滴公布最新方案，將於11月20日起，陸續在大陸7城市試運營。 路透 分享 facebook 2018年「滴滴順風車」在三個多月內連爆兩宗女乘客遭司機姦殺案，激起大陸全民怒火，同年8月，滴滴順風車無限期下架整改。在下架435天之後，滴滴公布最新產品方案，宣布將於11月20日起，陸續在大陸7個城市試運營。

據澎湃新聞報導，11月6日，滴滴順風車在滴滴出行App公布了最新產品方案，同時宣布將於11月20日起，陸續在哈爾濱、太原、石家莊、常州、瀋陽、北京、南通7個城市上線試運營。

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根據滴滴App上披露的方案，試運營期間，滴滴將在上述7個城市首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市內中短途（50公里以內）的順風車平台服務。試運營期間，不收取信息服務費。

至於最重要的順風車車主準入門檻方面，滴滴將引入失信人篩查，探索與第三方信用產品合作方式。滴滴稱，除了聯合公安機關對註冊車主進行綜合背景審查之外，也引入了失信人名單篩查，可公開查詢到的失信被執行人無法註冊成為順風車車主。

滴滴順風車「信任值」的設置將變更為「行為分」，滴滴表示，將根據用戶最近收到的評價、投訴等信息進行履約、友好等多維度綜合評估，如果用戶不遵守平台合乘規則，導致行為分降低，可能會影響順風車服務的正常使用。