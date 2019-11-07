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產業結構調整 陸發布指導目錄

2019-11-07 03:05聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為適應新科技革命和產業變革對產業發展環境帶來的變化，大陸國家發改委發布產業結構調整指導目錄（2019年本），目錄涉及行業48個，條目1477條，其中鼓勵類821條、限制類215條、淘汰類441條。

對鼓勵類項目，按照有關規定審批、核准或備案；對限制類項目，禁止新建，現有生產能力允許在一定期限內改造升級；對淘汰類項目，禁止投資並按規定期限淘汰。

從類別看，目錄的鼓勵類新增人力資源與人力資本服務業、人工智能、養老與托育服務、家政等4行業，淘汰類新增採礦行業的相關條目。從數量看，目錄總條目增加69條，其中鼓勵類增加60條、限制類減少8條、淘汰類增加17條。從修訂面看，共修訂（包括新增、修改、删除）822條，修訂面超過50%。

據中新社報導，大陸國家發改委產業發展司負責人表示，此次目錄的修訂有四大重點：一是推動製造業高質量發展。二是促進形成強大內需市場。三是大力破除無效供給。四是提升科學性、規範化水平。

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