陸恢復進口加拿大豬牛肉 陸：肯定加國有錯就改
2019-11-06 22:26
聯合報 記者呂佳蓉
/即時報導
加拿大總理杜魯道5日在推特宣布，大陸將恢復加拿大牛肉與豬肉的進口，針對這是否表明中加關係有所改善，大陸外交部發言人耿爽今日表示，在肉類產品輸華問題上，加國能夠做到有錯就改，陸方對此予以肯定；至於與加國的關係，大陸敦促加拿大新一屆政府認真對待陸方嚴正立場和關切，立即釋放華為首席財務官孟晚舟，讓他平安回到大陸。
中國大陸與加拿大關係在去年底發生孟晚舟事件後陷入緊張，今年6月大陸海關部門在查驗一批來自加拿大的豬肉產品時，檢驗出瘦肉精的殘留，多達188份跟豬肉相關的衛生證明也是偽造的，因此暫停加拿大豬肉產品的進口。
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耿爽今日在例行記者會上針對相關問題做出以上回應。耿爽指出，事件發生以來，大陸海關與加拿大政府主管部門保持密切溝通，認真研究解決問題的辦法。近期，加方提出關於證書簽發和傳遞的整改「行動計畫」。
耿爽稱，陸方評估之後認為，加方整改「行動計畫」基本符合保證安全的要求，同意恢復接受加政府主管部門簽發的輸華肉產品衛生證書。希望加方切實履行食品安全監管責任，確保輸華肉產品安全，保障貿易順利進行。
至於這是否代表中加關係有所改善，耿爽回應，當前中加關係遭遇的困難，責任不在中方。加拿大應立即釋放孟晚舟，讓他平安回到大陸，以實際行動來推動中加關係早日重回正軌。
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