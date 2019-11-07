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亞投行行長：確保東協每筆投資 不能帶來債務

2019-11-07 03:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

11月5日，在巴基斯坦伊斯蘭堡，中國大陸和巴基斯坦代表在中巴經濟走廊聯合合作委員...
11月5日，在巴基斯坦伊斯蘭堡，中國大陸和巴基斯坦代表在中巴經濟走廊聯合合作委員會第九次會議上簽署合作文件。 新華社
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亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群表示，亞投行希望能推動東協區域合作，要保證質量，每一筆投資都不能帶來將來的債務問題。

金立群在第二屆進博會上接受中新社記者採訪時表示，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國4日已經整體上結束談判，外界廣泛認為將促進本地區未來發展與經貿合作。

他指出，東協最早參與亞投行籌建，又是中國近鄰，亞投行希望能够推動東協區域合作。亞投行在該地區有很多項目，但要保證質量，特別是財務可持續性。

金立群說，「我們的每一筆投資都不能給他們帶來債務問題，而是應該增加他們的收入和效益，包括注重對當地環境的保護。」

關於第二屆進博會，金立群表示其「意義很大」，希望加強雙邊貿易和跨境投資，推動區域和全球的經濟合作。亞投行希望能促進地區互聯互通，加強各成員之間的經貿聯繫。 在出席第二屆虹橋國際經濟論壇一場分論壇討論時，金立群表示，世界銀行近期發表「2020營商環境報告」，中國營商環境排名由46位上升到31位，提升15位，這是對中國政府改善營商環境很大的認可。

金立群表示，中國的發展經驗對很多發展中國家來說很有裨益，因為大家都想通過發展經濟來確保人民可以享受更加美好的生活，其中最關鍵的是要確保有政策的預見性、透明度和可信賴度。

關於全球化，金立群認為，應該採取合適的政策反映來應對全球化帶來的問題，包括進行經濟結構轉型和收入再分配。各國政府部門應做出最大努力，將長期利益和短期成本更好地結合起來。

亞投行東協

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