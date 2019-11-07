亞投行行長：確保東協每筆投資 不能帶來債務
2019-11-07 03:05聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導
亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）行長金立群表示，亞投行希望能推動東協區域合作，要保證質量，每一筆投資都不能帶來將來的債務問題。
金立群在第二屆進博會上接受中新社記者採訪時表示，「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）15個成員國4日已經整體上結束談判，外界廣泛認為將促進本地區未來發展與經貿合作。
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他指出，東協最早參與亞投行籌建，又是中國近鄰，亞投行希望能够推動東協區域合作。亞投行在該地區有很多項目，但要保證質量，特別是財務可持續性。
金立群說，「我們的每一筆投資都不能給他們帶來債務問題，而是應該增加他們的收入和效益，包括注重對當地環境的保護。」
關於第二屆進博會，金立群表示其「意義很大」，希望加強雙邊貿易和跨境投資，推動區域和全球的經濟合作。亞投行希望能促進地區互聯互通，加強各成員之間的經貿聯繫。 在出席第二屆虹橋國際經濟論壇一場分論壇討論時，金立群表示，世界銀行近期發表「2020營商環境報告」，中國營商環境排名由46位上升到31位，提升15位，這是對中國政府改善營商環境很大的認可。
金立群表示，中國的發展經驗對很多發展中國家來說很有裨益，因為大家都想通過發展經濟來確保人民可以享受更加美好的生活，其中最關鍵的是要確保有政策的預見性、透明度和可信賴度。
關於全球化，金立群認為，應該採取合適的政策反映來應對全球化帶來的問題，包括進行經濟結構轉型和收入再分配。各國政府部門應做出最大努力，將長期利益和短期成本更好地結合起來。
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