寧台產業合作 簽約逾500億台幣
2019-11-07 03:03
聯合報 特派記者林宸誼
／上海報導
寧台產業合作論壇5日舉行，包括南京海峽科創港項目等12個寧台合作項目進行簽約，投資總額人民幣117.6億元（新台幣517.3億元），其中新型電子信息產業專案10個、生物醫藥產業項目2個。
兩岸科工園，是助推兩岸合作交流的國家級園區，也是南京兩岸產業協同發展與創新驅動合作實驗區的核心區，將加快IC設計、人工智慧、物聯網等新一代電子資訊產業在園區集聚。
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專案分兩期開發，一期為科創港總部大廈、研發中心、加速器等；二期為台灣風情商業綜合體配套等。
江蘇省委常委、南京市委書記張敬華表示，南京與台灣有著特殊的淵源、密切的往來、豐富的合作，是「兩岸一家親」的生動縮影，因此進入新時代，寧台合作邁上新台階、作出新貢獻，必須汲取昨天的智慧、立足今天的基礎、把握明天的機遇。
三三企業交流會理事長、金仁寶集團董事長許勝雄表示，南京投資環境友善，人才優勢明顯，仁寶電腦也在南京設有研發中心，即是著眼南京創新環境的優勢，兩岸應進一步加強創新的合作，而創新的載體即是人力資源，南京有超過50個大專院校、20萬大學畢業生，潛力巨大。
台積電資深副總經理何麗梅指出，台積電南京工廠是近年來台商在江蘇、在南京投資的一個成功案例，已成為寧台合作的典範，良好的營商環境、優秀的人才素質、高效的政府，就可以在南京找到。
電電工會理事長李詩欽引用先前調查大陸投資環境與產業發展情況，長三角區域發展力位居大陸十一大經濟區首位，希望寧台優勢強強結合、互補雙贏。
國光生物科技董事長詹啟賢認為，南京生物醫藥產業發展較好，人才資源優勢明顯，希望能和南京醫科大學、南京中醫藥大學等加強研發合作。
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