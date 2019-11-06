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大陸前三季通信設備增加值年增7.1%手機產量年降6.4%

2019-11-06 22:18聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸工信部日前公告，今年前三季通信設備製造業增加值年增7.1%，出口交貨值年降2.2%。主要產品中，手機產量年降6.4%，其中，智慧手機產量年降8.4%。

新京報報導，工信部公布，前三季，通信設備製造業營業收入年增5.6%，利潤年增25.4%。規模以上電子信息製造業增加值年增8.9%，增速比去年同期回落4.3個百分點。

大陸手機產量不論在官方或市場調查均同步下滑。第一財經報導，根據國際數據公司（IDC）最新發布的手機季度跟蹤報告，2019年第三季，大陸智慧手機市場出貨量約9,890萬台，年降3.6%，降幅較今年上半年有所收窄。

IDC認為，目前大陸市場已初步邁入5G時代，但在5G普及至中端至主流價位段前，龐大的4G存量市場仍存在換機需求。在今年剩餘時間內，除5G市場的開發與培育外，深挖4G市場「餘溫」 ，並保證明年4G與5G間的平順切換是當前需要重點關注的課題。

工信部公告前三季統計，規模以上電子信息製造業營收年增5.4%，比1月至8月加快0.4個百分點；利潤總額由1月至8月下降2.7%轉為增長3.6%；利潤率為4.26%，營業成本年增5.1%。

前三季，電子元件及電子專用材料製造業增加值年增15%，出口交貨值年降4.5%。主要產品中，電子元件產量年降33.2%。該行業營收年增1.3%、利潤年增1.4%。

電子器件製造業增加值年增7.5%，出口交貨值年增10.7%。主要產品中，積體電路產量年增2.4%。前三季，該行業營收年增9.5%、利潤年降18.3%。

前三季，計算機製造業增加值年增3.4%，出口交貨值年增4.7%。主要產品中，微型計算機設備產量年增7.8%；其中，筆記本電腦產量年增3.7%，平板電腦產量年增33%。該行業營收年增4.8%、利潤年增8.2%。

圖：新華社
圖：新華社
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