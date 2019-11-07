海南將辦國際圖書博覽會
2019-11-07 03:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
為服務海南自貿區（港）建設，促進「一帶一路」國際文化交流和文明互鑒，經大陸國家新聞出版署和海南省人民政府批准，首屆海南島國際圖書（旅遊）博覽會定於11月15日至18日在海南省三亞市舉行，這將是繼北京和上海後，大陸舉辦的第三個國際圖書博覽會。本屆書博會將邀請俄羅斯作為主賓國，已有188家國內外出版商和關聯企業確定參展。
此外，據新華社報導，2019國際澳洲堅果發展年會日前在雲南省臨滄市開幕。在三天會期內，來自南非、美國、澳洲等12個國家和地區的近300名專家和企業代表，以「綠色、希望、健康、共享」為主題，圍繞澳洲堅果種植、加工、產業發展現狀等議題展開專題研討。
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近日，哈爾濱匯通國際貿易有限公司向哈爾濱太平機場海關申報的汽車零配件，順利通過「兩步申報」模式完成提貨放行，企業從報關到提貨放行只用了25秒。這是黑龍江省進出口企業首次通過「兩步申報」模式進行報關，標誌著「兩步申報」改革試點在黑龍江省正式啟動。「兩步申報」即概要申報和完整申報。
此外，全球最大郵輪集團嘉年華旗下的歌詩達郵輪在三亞宣布，將於2020年1月4日起開通三亞至越南峴港、下龍灣、芽莊和三亞至菲律賓馬尼拉、蘇比克的南海郵輪航線。歌詩達郵輪將部署5.7萬噸級、以義大利風情為特色的新浪漫號郵輪，開通以三亞為母港的上述航線。
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