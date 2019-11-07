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富邦華一銀行 重慶開業

2019-11-07 03:07聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

富邦華一銀行重慶分行6日正式開業，成為首家入駐重慶地區的台資銀行。至此，富邦華一銀行在大陸的營業據點已經達26家，分布於大陸9個省市。

據新華社報導，富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦華一銀行是富邦金控深耕大陸市場的重要金融服務平台，近年來，富邦華一銀行緊跟台商腳步，已完成在長三角、珠三角、京津冀及環渤海地區的分支機構布局，未來將逐漸加強中西部地區的據點布建。

蔡明忠指出，重慶目前已經成了台商在大陸的重要聚集地，富邦華一銀行重慶分行的設立將有助於延伸台商服務的覆蓋範圍，協助推動區域經濟發展。

富邦華一銀行行長陳峰說，作為入駐重慶的第一家台資銀行，富邦華一銀行重慶分行將充分發揮台資銀行的優勢和特色，一方面，積極助力台資企業發展，重點聚焦電子信息、汽車零配件等領域，深化台商客戶基礎，為在重慶的中小台商企業和台籍人士提供全方位的金融服務。

另一方面，則將積極參與重慶基礎設施建設和「智造重鎮」、「智慧名城」建設，支持電子信息、汽車、裝備製造綜合化工、材料、能源和消費品製造等支柱產業發展，為推動重慶的經濟發展能做出更多貢獻。

報導稱，未來，富邦華一銀行將借助富邦金控在兩岸的資源優勢，充分發揮台資銀行兩岸經貿金融合作橋梁的獨特作用，通過「以客戶為中心」的產品策略，為廣大客戶提供全方位一站式金融服務，推升經濟與產業發展。

台商海地

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