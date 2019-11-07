大陸數位經創試驗區 推動4新
針對大陸官方近日發布的「國家數字經濟創新發展試驗區實施方案」，國家發改委有關負責人6日表示，國家數字經濟創新發展試驗區建設將重點推動「四個新」：激活新要素、培育新動能、探索新治理、建設新設施。
一、激活新要素，探索數據生產要素高效配置機制。針對政務數據共享開放程度低、政企數據流動不充分等，大力推進政務數據共享開放，打通政府和企業間數據流動通道，探索數據高效安全流通和應用政策制度、機制化流程，完善「政產學研用」協同創新機制，突破一批關鍵技術創新成果。 二、培育新動能，著力壯大數字經濟生產力，促進互聯網、大數據、人工智能與實體經濟深度融合。探索產業數字化和數字產業化共性支撐平台，促進大數據、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術集成應用，降低企業轉型門檻，縮短轉型周期，形成數字經濟條件下的新型實體經濟形態。
三、探索新治理，構建數字經濟新型生產關係。著力解決傳統治理、監管模式無法滿足數字經濟發展新形勢新要求的問題，加快政府數字化轉型，探索多元參與的協同治理體系，包容審慎發展平台經濟、共享經濟新業態。積極參與國際規則和標準制定，服務一批數字經濟企業「走出去」。
四、建設新設施，不斷強化數字經濟發展基礎。針對部分傳統產業和農村地區網絡化程度低、數據中心等設施資源共享程度低等，系統性布局寬帶、移動互聯網、數據中心及電子證照、電子檔案等平台設施建設，打造服務民眾的普惠泛在數字經濟新型基礎設施。 對於各個試驗區的特色，該負責人表示，雄安新區重點探索數字經濟生產要素充分流通機制，以政企數據機制化融通利用，加快智慧城市建設。 浙江省重點探索構建數字經濟新型生產關係，加快政府數字化轉型，創新數字經濟多元協同治理體系，助力長三角一體化發展。
福建省重點總結推廣「數字福建」20年建設經驗，深化政務與社會數據融合應用，圍繞「數字絲路」、智慧海洋、衛星應用等開展區域特色試驗。 廣東省依託粵港澳大灣區國際科技創新中心等主要載體，加強規則對接，重點探索數字經濟創新要素高效配置機制，有力支撐粵港澳大灣區建設。 重慶市、四川省重點探索數字產業集聚發展模式，完善新型基礎設施，開展超大城市智慧治理，加強數字經濟國際合作，以智能化應用為重點，促進互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合。
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