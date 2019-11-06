「雙11」將至 近八成大陸消費者將抵制美國貨
2019-11-06 22:01
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
中美貿易協議預計年內有望簽署，但中美關係仍然低迷。隨著「雙11」網購節將臨，調查反映，近八成的大陸消費者表示將抵制美國貨。分析指出，這是中美角力之下，大陸民眾對美國觀感轉差所致。
香港經濟日報報導，根據美國著名商業諮詢公司AlixPartners所做的調查，有78%受訪大陸境內消費者表示，將在11月11日的電商購物活動中會重新考慮要不要買美國貨。
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當中51%受訪者的理由，是以購物行動對大陸國家表達忠心，27%的理由是品質，16%考慮價格，6%考慮送貨速度和關稅。
報告分析，中美貿易戰影響消費者的感受，美國品牌可以預期會受到衝擊。考慮到大陸市場的規模，西方公司愈來愈多將目光投向大陸，以尋求未來增長；而大陸消費者也對它們可能觸怒當局的各種狀況，嚴加審視，此前使得Coach、Calvin Klein等許多公司因觸碰「紅線」而遭受打擊。
此外，NBA火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）公開發表「挺香港爭自由」，遭到大陸企業、球迷抵制，所有實體銷售、網路平台通路通通下架火箭隊相關產品。
報告還比較中美兩國的消費節日的交易金額，大陸電商巨擘阿里巴巴去年在「雙11」的總交易額為308億美元。美國狂歡日「黑色星期五（Black Friday）」和「網路星期一（Cyber Monday）」銷售額分別為63億美元及79億美元，美企亞馬遜的「亞馬遜會員日」銷售額為42億美元。即美國各個節日的消費金額都遠低於大陸「雙11」購物節。
據阿里巴巴的數據，去年「雙11」期間，香港已躋身所有境外地區的商品出口量第一。但因反送中運動影響，香港網友近日發起「罷買淘寶」，讓「雙11」變「傷11」行動。發起者也呼籲包含台灣、美國等境外地區，一起響應「杯葛淘寶」，並稱「希望大家如果要買，過了『雙11』再買，把它的數據做低」。
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