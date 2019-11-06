商務部進博會首辦台灣名優食品推介對接會
2019-11-06 21:52
聯合報 記者戴瑞芬
／上海即時報導
第二屆中國國際進口博覽會台商有128家參展規模創新高，且在全球149個參展國家中規模排名第六，大陸商務部6日首辦台灣名優食品推介對接會，邀請138家採購商現場對接，媒合搶單。
大陸商務部電子商務司、台港澳司和國台辦經濟局到場助推，包括阿里巴巴、京東、中糧，以及上海、武漢、廈門等138家採購商，出席台灣名優食品推介對接會。
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台灣品牌包括得意中華食品、遊山茶訪茶業、高雄市加洲果菜運銷合作社、大江生醫等上台代表推介台灣好物。
大陸全國台企聯總會長李政宏也到場，他強調，進博會是中國開放市場讓全世界進入大門做生意，台商因此能更好對接大陸市場，建立專業採購管道，並透過電商平台，行銷全球。不但為台灣中小企業、農漁民打開行銷大陸市場的窗口，大陸同胞也受惠，提高消費品質，兩岸雙贏。
商務部並媒合大陸電商平台，包括每日一淘、美菜網、福建中潭國貿等，與台灣品牌簽署戰略合作協定。
進博會首辦台灣名優食品推介對接會，借助採購平台助推台灣產品「走出去」，也成為兩岸深化合作、産業協同發展的重要舞台。
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