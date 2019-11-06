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劉憶如：全球陷入負利率 退休族、存款族衝擊最大

2019-11-06 21:34聯合報 記者林宸誼/上海即時報導

今年以來負利率的席捲全球，香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如昨（6）日對退休族、存款族提出警告，這兩類人將會受到最嚴重的衝擊，而一般上班族要想辦法成為斜槓，增加附加價值才是上策。

劉憶如強調，斜槓上班族並不是兼職，而是許多工作未來將會被AI取代，因此可以利用下班時間，拿最有興趣的事來增加第二份收入，斜槓背後的意義不僅代表一份收入，在有機會變現以後，也可以緩衝經濟壓力，更不用怕中年失業、老來求職的危機。

北威論壇今天在上海討論「全球負利率潮流的警訊」，上海社會科學院世界經濟研究所副所長趙德文分析，全球投資貿易格局出現三種變化，首先是歐美等部分發達經濟體加強對外資的安全審查和政治考量。

其次是美國的對外投資態度是由中立轉向鼓勵海外投資回流，並力圖重構全球經濟治理體系；最後是許多發展中國家也越來越重視吸引和利用外資。

德邦證券研究所宏觀策略團隊負責人陸興元指出，會造成負利率持續中長期的因素除了勞動人口下降外，還有貧富分化加劇，而主要發達經濟體央行實行QE（量化寬鬆）政策。

德意志銀行證券投資服務中國區負責人郭弘仁坦言，負利率最大贏家將會是財團，因為可以趁機擴張企業版圖，或是收購他人資產，「若是投資者手上重資產都放在房地產，一定要做好資產配置，分散風險。」

劉憶如認為，大部分投資者對於現在所有的投資工具，都感到不是那麼穩定與安全，投資者自己唯一能做的，一定要在變化這麼大的時代裡，充實財經知識，然後聰明分辨專業經理人所推薦理財產品，哪一種才真正適合自己。

香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影
香港北威國際集團總經理、台大財金系兼任教授劉憶如。特派記者林宸誼/攝影
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