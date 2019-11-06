論科技差距 任正非：美國在頂峰 中國在山腳下

2019-11-06 21:18 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



談起美中科技差距，華為總裁任正非今（6）日在深圳「咖啡對話」中指出，美國處於世界科技頂峰，類似聖母峰；中國比較落後，還在山腳下，喜馬拉雅山頂的雪水融化，也會灌溉到山腳的莊稼，讓山腳的國家分享美國的利益。

第一財經報導，華為公司總裁、創始人任正非在深圳與前聯合國安全理事會主席、新加坡國立大學李光耀公共政策學院創始院長Kishore Mahbubani，智能工廠工業4.0精神之父展開對話，主題為「數字主權從對話到行動」。

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任正非表示，美國停止對華為供應肯定是有影響的，但是在海外人們還是能接受華為手機，Mate 30系列就沒有谷歌系統，但是銷售量現在還是很好，說明人們還能接受目前的這個狀況。華為調集了一些優秀的科學家組成團，殺一個回馬槍，他們原來是准備探索未來世界的，現在把手機存在的漏洞先補好，恢復以後將來還是具有競爭性，現在還在努力之中。

任正非表示，雖然美國的力量很強大，但客戶的信任其實更強大。最近，到華為參觀的客戶增加了69%，絕大多數客戶來看華為是不是還活著，看上下班的班車是否有很多人，看生產線是不是24小時開工。客戶來了，付錢、交流，就是想讓公司多發點貨給他們。客戶半信半疑，華為怎麼能活下來？「華為沒有美國的零部件也活得很好。但還是希望中美合作共贏。」任正非說。