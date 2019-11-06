習近平會馬克宏 盼歐洲的大門對陸公平敞開

2019-11-06 19:53 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



大陸國家主席習近平6日與法國總統馬克宏共同出席中法經濟峰會閉幕式。習近平在會中表示，對法國與歐洲工商界而言，大陸發展是極好機遇。大陸的大門始終對世界打開，盼法國與歐洲的大門也對大陸的投資者公平敞開。

習近平在致詞中表示，大陸堅持對外開放，奉行互利共贏的開放戰略，不斷提升發展的內外聯動性，在實現自身發展的同時更多惠及其他國家和人民。大陸始終從戰略高度看待中歐關係，願與法國和歐洲一道，堅定支持多邊貿易體制，反對保護主義、單邊主義，構建自由開放的貿易和投資政策環境，為促進世界經濟增長注入動力。

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習近平說，要秉持開放包容的態度，本著開放、廉潔、綠色理念，積極對接普遍接受的國際規則標準，努力實現高標準、惠民生、可持續目標，高品質共建「一帶一路」。要開拓創新，加強中法發展規劃對接，營造雙向開放、公平競爭的投資環境，不斷挖掘合作潛力、培育合作亮點。要履行大國擔當，合作破解全球治理赤字，維護多邊主義，攜手應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。