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任正非：區塊鏈在量子計算面前不值一提

2019-11-06 19:26聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

華為總裁任正非今（6）日在深圳總部舉行談話，針對信息安全問題，他表示，現在說區塊鏈多麼偉大，但是在量子計算機面前，就不值一提了。量子計算機出現後，幾百萬年破譯不了的信息都能破譯，信息安全是相對的。

鳳凰財經報導，任正非表示，實際上，在信息安全是長期困擾人們的問題，道高一尺魔高一丈，永遠都是沒完沒了的問題，這個問題不是用技術來解決的，而是用法律來解決。

談到數位經濟，他認為，數位經濟一定是全球化的，數位經濟全球化的趨勢是不可阻擋的，數位也是通過全球化才能產生變現。世界出現了各種各樣的看法，不同的國家，不同的人們，有不同的想法是可以理解的。信息的出現我們無法預測未來是什麼樣的。比如火車發現的時候，我們是懷疑的。

任正非表示，信息社會未來的發展是什麼樣的，還不可想像。人工智能已經提出70年至80年了，但是超級大規模的存儲、連接都沒做好準備，目前，光纖的連接還不是特別方便，而5G的出現加速人工智慧在社會的普及，它可以極大地提高社會效益，也會帶來一些問題。只要財富增加，對這個社會就是積極的，問題是可以解決的，數位財富的分配也會得到解決。

他舉例，把一切不安全都歸功於技術，那汽車有很多翻車的問題，汽車的製造廠不能對所有的翻車承擔責任，公司是一個設備製造廠，要確保設備是沒有問題的。

任正非說，公司賣設備就像賣汽車一樣，受主權國家的法律管理，進入任何國家都要遵守當地的法律，公司擔負的責任就是不會做任何（後門）的事。

華為總裁任正非今（6）日在深圳總部舉行談話，他認為，數位經濟全球化的趨勢是不可阻...
華為總裁任正非今（6）日在深圳總部舉行談話，他認為，數位經濟全球化的趨勢是不可阻擋的。圖：鳳凰財經
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