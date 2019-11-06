任正非：區塊鏈在量子計算面前不值一提

2019-11-06 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



華為總裁任正非今（6）日在深圳總部舉行談話，針對信息安全問題，他表示，現在說區塊鏈多麼偉大，但是在量子計算機面前，就不值一提了。量子計算機出現後，幾百萬年破譯不了的信息都能破譯，信息安全是相對的。

鳳凰財經報導，任正非表示，實際上，在信息安全是長期困擾人們的問題，道高一尺魔高一丈，永遠都是沒完沒了的問題，這個問題不是用技術來解決的，而是用法律來解決。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

談到數位經濟，他認為，數位經濟一定是全球化的，數位經濟全球化的趨勢是不可阻擋的，數位也是通過全球化才能產生變現。世界出現了各種各樣的看法，不同的國家，不同的人們，有不同的想法是可以理解的。信息的出現我們無法預測未來是什麼樣的。比如火車發現的時候，我們是懷疑的。

任正非表示，信息社會未來的發展是什麼樣的，還不可想像。人工智能已經提出70年至80年了，但是超級大規模的存儲、連接都沒做好準備，目前，光纖的連接還不是特別方便，而5G的出現加速人工智慧在社會的普及，它可以極大地提高社會效益，也會帶來一些問題。只要財富增加，對這個社會就是積極的，問題是可以解決的，數位財富的分配也會得到解決。

他舉例，把一切不安全都歸功於技術，那汽車有很多翻車的問題，汽車的製造廠不能對所有的翻車承擔責任，公司是一個設備製造廠，要確保設備是沒有問題的。