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人民幣走強 陸央行：國際資金持續湧入人民幣資產

2019-11-06 15:03聯合報 記者林則宏／即時報導

人民幣匯率近來持續走強。中國人民銀行（大陸央行）副行長陳雨露說，「人民幣金融資產國際吸引力也在愈來愈強。」他指出，截至今年9月底，境外機構和個人持有中國境內人民幣金融資產的餘額已增至5.86兆元，較去年同期增長16%。資產結構也由存款為主向債券、股票轉變。

在岸、離岸人民幣對美元周二雙雙升破7.0整數關口，單日分別上漲超過300、400個基點。周三，在岸與離岸人民幣匯率依然堅挺，穩首「6」字頭。

據《財新網》報導，陳雨露6日在第二屆中國國際進口博覽會人民幣國際化服務自貿試驗區建設主題論壇上表示，過去十年是人民幣國際化快速發展的十年。人民幣跨境使用，逐步實現從零星的邊境貿易結算到全面鋪開；從經常項目到資本項目；從貿易投資到金融交易；從銀行企業到個人；從簡單到複雜業務的拓展。人民幣的國際地位，也晉升為全球主要儲備貨幣之一。

他指出，在此過程中，人民幣國際化堅持服務實體經濟，促進貿易投資便利化的導向，強調尊重市場參與。人民銀行的各項政策，也是順應改革開放和市場發展需要，順勢而為的結果。

陳雨露說，目前，人民幣國際化已經具備良好的基礎。相比其他主要儲備貨幣，人民幣國際化起步比較晚，但成效顯著。目前人民幣已是SDR貨幣籃子全球第五大支付貨幣和官方外匯。全球70多家銀行已將人民幣納入儲備。

陳雨露並指出，中國過去數年一系列重大改革開放政策的推動，對人民幣國際化程度的進一步提升，打下了堅實的市場基礎。陳雨露表示，隨著未來中國改革開放不斷深化和拓展，人民幣國際化的道路一定會越走越快。

上海證券報指出，週邊環境改善和美元指數下行為人民幣匯率反彈積聚動能，也打消了外資加碼人民幣資產的顧慮。中央結算公司最新公布的數據顯示，外資已連續11個月增持中國債券；截至10月底，境外機構託管債券規模達1兆8,061.30億元，當月新增115.85億元。

另，中國人民銀行10月31日發布的最新報告顯示，截至今年第3季末，外資持有中國股票、債券規模分別達1.8兆元、2.2兆元，雙雙創下新高，較去年底持倉增幅分別達53.56%、27.60%。

據大陸央行統計，境外機構和個人持有中國境內人民幣金融資產餘額已達5.86兆元。（...
據大陸央行統計，境外機構和個人持有中國境內人民幣金融資產餘額已達5.86兆元。（歐新社）
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大陸央行副行長陳雨露6日表示，人民幣金融資產國際吸引力愈來愈強。圖為陳雨露今年6...
大陸央行副行長陳雨露6日表示，人民幣金融資產國際吸引力愈來愈強。圖為陳雨露今年6月底出席大陸外交部一場吹風會。（中新社）
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