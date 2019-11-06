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印度退出RCEP 陸商務部：印度與其他15方都存在問題

2019-11-06 12:16聯合報 記者呂佳蓉/即時報導

針對印度退出「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），中國大陸下一步會如何說服印度加入，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，大陸理解印度的擔心，但同時RCEP也會給予印度巨大的機會，而印度存在的問題不僅僅是與中國大陸的問題，他與其他15方都有存在問題。

大陸國新辦今日舉行政策例行吹風會，媒體關心有關印度退出RCEP的有關影響。王受文表示，印度確實在RCEP談判中有遺留問題，這些事談判中具體問題，不方便在這裡做詳細披露。而印度主要擔心的，是認為有些產業可能會因加入RCEP後會增加貿易逆差。

王受文表示，他對這個擔心想要做簡單的評論，他說，印度在貨物貿易方面確實有逆差，但在服務貿易是有順差的，整體而言，印度的經常項目有逆差，但是逆差的範圍只占GDP的百分之一點七，而國際上公認的安全區域是在GDP的百分之四以內，印度經常項目是屬於健康的。

王受文表示，自貿協定有專門的區域保障措施，保障措施規定，若進口國把關稅降低後，進口增長很多，對國內產品有損害，規定指出，當出現這種情況，可以將關稅恢復到原來的最惠國待遇的水平，因此區域保障措施個安全閥，保障對國內產業衝擊的措施。

針對有多少成員國，可以接受一個沒有印度參加的RCEP，以及會否因為印度的退出，重啟RCEP的談判？王受文表示，印度有未決的問題要處理，成員國都表示理解與尊重，表示要與印度一起來努力解決未決的問題。而印度存在的問題，會與其他15個國家解決，且印度也沒有反對其他15個國家簽協定。

王受文指出，RCEP領導人共同聲明講得明白，16國領導人都注意到，15個國家已完成文本談判，實質性完成市場准入談判，目標是要在明年簽協定，代表RCEP的談判協定是很穩定的。

大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今日在國新辦記者會上為媒體介紹RCEP...
大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文今日在國新辦記者會上為媒體介紹RCEP談判有關情況。特派記者呂佳蓉╱攝影
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