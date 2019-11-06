印度退出RCEP 陸商務部：印度與其他15方都存在問題

2019-11-06 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 /即時報導



針對印度退出「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），中國大陸下一步會如何說服印度加入，大陸商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文表示，大陸理解印度的擔心，但同時RCEP也會給予印度巨大的機會，而印度存在的問題不僅僅是與中國大陸的問題，他與其他15方都有存在問題。

大陸國新辦今日舉行政策例行吹風會，媒體關心有關印度退出RCEP的有關影響。王受文表示，印度確實在RCEP談判中有遺留問題，這些事談判中具體問題，不方便在這裡做詳細披露。而印度主要擔心的，是認為有些產業可能會因加入RCEP後會增加貿易逆差。

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王受文表示，他對這個擔心想要做簡單的評論，他說，印度在貨物貿易方面確實有逆差，但在服務貿易是有順差的，整體而言，印度的經常項目有逆差，但是逆差的範圍只占GDP的百分之一點七，而國際上公認的安全區域是在GDP的百分之四以內，印度經常項目是屬於健康的。

王受文表示，自貿協定有專門的區域保障措施，保障措施規定，若進口國把關稅降低後，進口增長很多，對國內產品有損害，規定指出，當出現這種情況，可以將關稅恢復到原來的最惠國待遇的水平，因此區域保障措施個安全閥，保障對國內產業衝擊的措施。

針對有多少成員國，可以接受一個沒有印度參加的RCEP，以及會否因為印度的退出，重啟RCEP的談判？王受文表示，印度有未決的問題要處理，成員國都表示理解與尊重，表示要與印度一起來努力解決未決的問題。而印度存在的問題，會與其他15個國家解決，且印度也沒有反對其他15個國家簽協定。