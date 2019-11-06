未來兩岸機器人 將有共通標準

2019-11-06 11:29 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



為期兩天的2019兩岸企業家紫金山峰會5日落幕，在智慧製造及裝備產業合作推進方面，兩岸簽署智慧製造與機器人共通標準合作備忘錄；另一個是射陽寶田農機採購三久糧食烘乾機協議。

海峽兩岸兩會智慧製造與機器人共通標準合作備忘錄，簽約方是大陸的機器人產業聯盟，與台灣的智慧自動化與機器人協會，雙方一致同意，圍繞智慧製造與機器人領域，在平等互惠基礎上，以市場需求為導向，共同推動海峽兩岸兩會智慧製造與機器人共通標準的制定與實施，推動智慧製造與機器人產業持續發展。

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另一個簽約方是射陽寶田農機有限責任公司，採購台灣三久機械的乾燥機，合約為人民幣400萬元。

三久機械於1993年在上海建廠，主營低溫穀物乾燥與各式果蔬乾燥機，射陽寶田公司從2014年與三久合作以來，積極推廣三久乾燥機，年銷售額超過人民幣千萬元，多次獲得全大陸經銷業績前三名次並獲得獎盃。