親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大陸對台26措施
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

只有眼前路，沒有身後身：港人的下一步？

韓國瑜遭爆料 失業還買總價7200萬元的北市豪宅

人民幣階段性彈升 兌美元中間價6日大漲305個基點

2019-11-06 09:48聯合報 記者林則宏／即時報導

受中美貿易戰可望趨緩的利多激勵，人民幣在岸與離岸兌美元匯率在時隔約三個月後於5日雙雙重見「6」字頭，由大陸官方調控的人民幣兌美元中間價6日也大幅上調305個基點，報7.0080。

在岸人民幣兌美元匯率周二收盤報6.9975，較前一交易日升值327個基點，為8月5日以來首次升破7.0整數關口。離岸人民幣更一度漲至6.9883，顯示海外市場對於人民幣升值預期更為強勁。

迄今，人民幣匯率較9月初的今年最低點已升值近2.2％。

中國銀行研究院研究員王有鑫接受證券時報訪問時表示，近期人民幣反彈的主要原因就是中國貿易環境改善利好消息的逐步釋放和確認。此外，大陸9月經濟數據較8月有所好轉，PMI指數和新出口訂單指數回升，顯示經濟基本面逐漸趨穩。另，大陸金融市場開放舉措不斷推出，金融項下跨境資本持續流入也有關。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生認為，目前人民幣匯率已經進入「舒適區」，如果中美能達成階段性協定，人民幣匯率可能小幅升值，階段性回到「7」以內。

鐘正生表示，長期來看，中美競爭可能走向「持久戰」和「消耗戰」，中美資產的相關性減弱，人民幣資產有望逐漸受到全球資產配置機構的更多青睞。

中國證券報也指出，人民幣近期表現表明貶值預期已顯著收斂，升值預期開始升溫。雖然當前形勢似乎不支持人民幣出現趨勢性升值，但從一些方面看，不能排除匯率出現階段性反彈的可能性。

人民幣兌美元匯率今年4月開始出現貶值走勢，8月初跌破7.0整數關口，9月初創下近期新低，但隨後人民幣匯率就逐步觸底回升。11月5日，在岸人民幣與離岸人民幣雙雙升破7.0。

時隔三個月，人民幣兌美元匯率5日重見「6」字頭，近期可望持續小幅彈升。（路透）
時隔三個月，人民幣兌美元匯率5日重見「6」字頭，近期可望持續小幅彈升。（路透）
分享

人民幣

相關新聞

寧台產業合作 簽約專案總額逾500億

2019-11-06 01:54

古雷煉化一體化項目 與奇美、長春等簽合作協議

2019-11-06 00:48

經濟下滑壓力大 大陸人行變相降息

2019-11-06 00:27

3倡議5推進 習近平：經濟大門更開放

2019-11-06 00:25

廣交會穩步提升 見證外貿韌性

2019-11-06 00:13

陸企海外併購 布局高端產業鏈

2019-11-06 00:13

非洲8國90多客戶 進博會尋商機

2019-11-06 00:13

陸民航市場 開放飛速推進

2019-11-06 00:12

兩岸企業家峰會 簽47項備忘錄

2019-11-06 00:12

富邦華一攜陸券商 將發寶島債

2019-11-05 23:34

18個鐵路局12個虧損 陸高鐵經營惹關注

2019-11-05 19:44

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10

「華為沒有犯什麼過錯」 任正非：美制裁華為應是政治目的

2019-11-05 17:01

人民幣走強 對美元匯率收復「7」關口

2019-11-05 16:31

惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23

上海進博會開幕 習近平宣布對外開放5方面措施

2019-11-05 11:33

15國結束RCEP談判 李克強籲各方確保明年正式簽署協定

2019-11-05 09:46

進博會開幕 習宣示反擊美國優先

2019-11-05 01:58

進博會刷臉消費 中行開首例

2019-11-05 01:57

中紐自貿協定升級談判 完成

2019-11-05 01:57

App違規收集個資 要整治了

2019-11-05 01:57

銀保消費投訴 擬加強管理

2019-11-05 01:57

聚焦AI 深圳國際金融博覽會開幕

2019-11-05 01:55

廣交會亮點…絲綢花樣蝶變

2019-11-05 01:55

深圳智博會 381企分享智能智造

2019-11-05 01:55

上合8國首腦齊聚 達60多項共識

2019-11-05 01:55

大陸、紐西蘭結束自貿協定升級談判

2019-11-05 00:34

廈門文博會閉幕 投資簽約額破二千億

2019-11-05 00:20

峰會台方澄清：兩岸共同市場 不涉政治協商

2019-11-05 00:20

台商投資隱憂 汪洋四點信心喊話

2019-11-05 00:20

廈門文博會閉幕 撮合2,200億商機

2019-11-04 23:01

企業家峰會台方：「共同市場」是經濟議題不涉政治協商

2019-11-04 18:04

U值媒／再不相有人真心「愛中國」了

2019-11-04 11:38

人行變相降息 放錢1.7兆

2019-11-05 23:34

習近平倡議共建世界經濟

2019-11-05 23:34

人行釋四信號 年底可能降準

2019-11-05 23:33

企業家峰會 簽47項MOU

2019-11-05 23:33
看更多

熱門文章

台版陳同佳！台灣男子香港搶劫後同日返台 難起訴

2019-11-05 12:20

偷拍「神仙博士美女老師」爆紅 網友一看照片道出殘酷現實

2019-11-05 20:30

對台26條 陸委會：領大陸護照將註銷戶籍

2019-11-06 00:28

【重磅快評】26項措施刨根 蔡英文團隊還顧著唱戲

2019-11-05 17:18

員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10

父因她追星自殺亡 劉德華狂粉12年後說「後悔了」

2019-11-05 16:52

18個鐵路局12個虧損 陸高鐵經營惹關注

2019-11-05 19:44

躲港警催淚彈失足墮樓 男大生腦重創命危

2019-11-05 11:23

香港藝人辯論反送中 杜汶澤vs.陳百祥引關注

2019-11-05 22:31

人民幣走強一度升破7.0關口 創三個月新高

2019-11-05 16:27

惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23

網上發表辱華言論 中科院一外籍雇員迅速遭停職

2019-11-06 09:15

蔡總統斥26條：想逼台灣接受一國兩制 不可能

2019-11-05 14:50

台版陳同佳？台男赴港強盜逃回 刑事局：有追訴權

2019-11-05 16:25

3000反送中示威者被捕 港媒：港府曾考慮特赦可能性

2019-11-05 15:53

習近平稱 中國將繼續擴大市場開放 進一步降低關稅

2019-11-05 11:10

林飛帆：國民黨罔顧《26條措施》是包藏一國兩制的禍心

2019-11-05 18:20

人民幣走強 對美元匯率收復「7」關口

2019-11-05 16:31

四中全會決定全文發布 要為兩岸和平發展達成制度安排

2019-11-05 19:43

香港親中派議員何君堯遇襲被砍 送院時清醒

2019-11-06 09:58

獲習近平力挺 林鄭出席進博會成「微笑月娥」

2019-11-05 16:05

陸發布惠台26條 民眾黨中央委員：何不也設惠陸要點？

2019-11-06 08:51

大陸釋26條予台同等待遇 蔡英文：為實現一國兩制

2019-11-05 12:20

惠台經驗 難比台灣民主 學者從陸回流任教

2019-11-06 00:32

寧台產業合作 簽約專案總額逾500億

2019-11-06 01:54

前公安局官員涉貪汙 家產逾億、北京鳥巢附近擁2套房

2019-11-05 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top