人民幣階段性彈升 兌美元中間價6日大漲305個基點

2019-11-06 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



受中美貿易戰可望趨緩的利多激勵，人民幣在岸與離岸兌美元匯率在時隔約三個月後於5日雙雙重見「6」字頭，由大陸官方調控的人民幣兌美元中間價6日也大幅上調305個基點，報7.0080。

在岸人民幣兌美元匯率周二收盤報6.9975，較前一交易日升值327個基點，為8月5日以來首次升破7.0整數關口。離岸人民幣更一度漲至6.9883，顯示海外市場對於人民幣升值預期更為強勁。

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迄今，人民幣匯率較9月初的今年最低點已升值近2.2％。

中國銀行研究院研究員王有鑫接受證券時報訪問時表示，近期人民幣反彈的主要原因就是中國貿易環境改善利好消息的逐步釋放和確認。此外，大陸9月經濟數據較8月有所好轉，PMI指數和新出口訂單指數回升，顯示經濟基本面逐漸趨穩。另，大陸金融市場開放舉措不斷推出，金融項下跨境資本持續流入也有關。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生認為，目前人民幣匯率已經進入「舒適區」，如果中美能達成階段性協定，人民幣匯率可能小幅升值，階段性回到「7」以內。

鐘正生表示，長期來看，中美競爭可能走向「持久戰」和「消耗戰」，中美資產的相關性減弱，人民幣資產有望逐漸受到全球資產配置機構的更多青睞。

中國證券報也指出，人民幣近期表現表明貶值預期已顯著收斂，升值預期開始升溫。雖然當前形勢似乎不支持人民幣出現趨勢性升值，但從一些方面看，不能排除匯率出現階段性反彈的可能性。