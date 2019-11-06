古雷煉化一體化項目 與奇美、長春等簽合作協議

2019-11-06 00:48 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /上海即時報導



繼今年6月古雷專案舉行百萬噸級乙烯及下游深加工裝置專案簽約儀式後，2019兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推進小組5日發布，福建漳州古雷開發區管委會與台灣奇美公司和長春公司在專題論壇上，分別簽訂了兩個古雷下游招商項目合作協議。

在能源石化行業信息化、智慧製造方面，石化盈科公司與台灣新鼎公司在專題論壇上，簽訂古雷石化工廠智慧化管理專案合作協議。

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在協調推動兩岸企業在「一帶一路」開展工程合作方面，繼今年1月於北京舉辦海外工程經驗交流座談會的基礎上，成功促成中石化煉化工程集團與台灣中鼎集團7月在武漢就大陸石化工程合作專案簽約。

國電科技環保集團與台灣中鼎集團，也在5日專題論壇上簽訂三個「一帶一路」沿線工程項目合作協議。

在繼續推動兩岸企業節能環保領域合作方面，繼今年7月在武漢成功舉辦兩岸企業環保節能研討會之後，能源小組成功促成江北新區管委會，與台灣承隆世華能源科技，在5日小組專題論壇上，就兩岸合作建構智慧能源創新中心簽約。

在峰會陸台雙方副理事長張平、邱正雄的見證下，共有七個兩岸合作專案在專題論壇現場進行簽約，合作內容涉及能源、石化、智慧製造、電廠工程合作、節能環保等多個行業領域。