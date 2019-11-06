陸民航市場 開放飛速推進

2019-11-06 00:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海迎來第二屆中國國際進口博覽會，一架架民航飛機載著眾多外國參展商飛抵滬上，開啟中國市場「掘金」之旅。

新華社報導，最近十年，中國航企開通的國際航線從2008年末的不到300條增加到2018年末的849條，加上外國航空公司經營飛至中國的國際航線，中國國際航線總量在2018年末超過1660條。

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中國民航對外開放仍在加速推進。中國民用航空局最新數據顯示，10月27日，民航2019/2020年冬春航季航班計畫開始執行，這一航季通航62個國家，連接境外170個航點。其中，144家外國航空公司從62個國家和地區的147個航點安排航班飛往中國，每周8182班，同比增長7.0%。

僅這一航季，中國航空公司新闢國際航線105條，其中新開「一帶一路」合作國家航線67條。國外航空公司計畫新闢93條國際航線，其中新開「一帶一路」合作國家航線89條。

「中國民航發展為全球第二大航空運輸體系，離不開引進民航發達國家的資金、人才、先進技術、經營理念和管理經驗。」中國民用航空局國際司相關負責人此前說，「引進來」是民航強國長期堅持的戰略方針。

總部位於美國亞特蘭大的達美航空去年7月新開通上海至亞特蘭大往返直飛航班，使達美中美之間的每日直飛航班增加到6個。2009年年底至今，達美中美直飛航班的運力增加8倍。

達美如今通過與東方航空的戰略合作，每周提供超過1350班次的國內代碼共享航班，航線網絡覆蓋國內40多個城市。像這樣活躍在中國，與國內航空公司深度合作的外國航空公司還有很多。

2015年，達美航空以4.5億美元入股東航，獲東航3.55%的股權。2017年，美國航空2億美元入股南方航空，占南航總股本的2.68%，東航出資3.75億歐元聯手達美戰略入股法荷航空集團，持有法荷航約10%股權。中外航企「股權+業務」合作不斷升級和深化。

民航專家表示，未來，中國仍將是全球發展最快的航空市場之一，中國民航將按照「引進來」與「走出去」並重的要求，與全球合作夥伴互相成就、互利共贏。