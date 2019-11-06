非洲8國90多客戶 進博會尋商機

2019-11-06 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



非洲最大的銀行標準銀行集團（標銀集團）攜手中國工商銀行參加5日在上海開幕的第二屆中國國際進口博覽會，為來自8個非洲國家的90餘名客戶牽線搭橋、尋找商機。該銀行並在第二屆進博會上正式發布了「中非出口貿易解決方案（ACEP）」。 第二屆中國國際進口博覽會昨天在上海開幕，參觀者在食品及農產品展區品嘗西班牙火腿。 新華社 分享 facebook

中新社報導，「當前全球市場環境日益複雜，貿易保護主義威脅自由貿易，而中國正放寬市場准入、釋放經濟潛能、支持多邊貿易體系」。標銀集團亞洲經濟學家Jeremy Stevens表示。

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標準銀行駐北京中非事業部對私及對公銀行業務行政主管Philip Myburgh說，非洲正致力於發展經濟多樣性以解決經濟不平衡問題，當下非洲和中國之間的貿易往來不斷增強，非洲中小企業都希望趕上非中經貿合作的潮流。

今年的標銀集團代表團成員來自南非、烏干達、尼日利亞、莫桑比克、安哥拉和加納等國，涵蓋零售、製藥、物流，以及農業領域。

標準銀行集團非洲區個人和商業銀行業務首席執行官Leon Barnard表示：中國對於非洲的葡萄酒、生鮮、堅果、玉米、種子和食用油等優質農產品有需求。本屆進博會的標銀集團代表團包含較多食品與農業企業，正好契合中國進口商的需要。

標準銀行集團將在進博會期間與工商銀行聯手舉辦對接會，協助其非洲客戶與500多個有意從非洲進口產品的工商銀行中國客戶對接，共洽商機。

借第二屆進博會舉辦之機，標準銀行還正式啟動了「中非出口貿易解決方案（ACEP）」，將為標準銀行運營區域內的非洲出口商客戶牽線搭橋，尋找合適的中國進口商；同時也將提供貫穿整個出口價值鏈的指導，快速跟蹤出口過程。

標準銀行集團非中一體化主管Manessah Alagbaoso博士稱，ACEP得到了非洲各國政府的支持，因為該方案將促進非洲對中國的出口、推動非洲國家的經濟增長。