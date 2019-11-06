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陸企海外併購 布局高端產業鏈

2019-11-06 00:13聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

安永5日在京對外發布「2019年前三季度中國海外投資概覽」報告稱，中企海外併購持續布局高端產業鏈，今年前三季度，按金額計最受歡迎的前三大行業為消費品，科技、媒體和通信（TMT），金融服務業；按數量計前三大行業為TMT、先進製造和運輸及消費品行業。

中新社報導，報告指出，前三季度中企宣布的海外併購總額428.1億美元，同比下降44.6%；宣布的併購數量424宗，同比減少31.2%；中企海外併購總體仍保持審慎，但第三季度單季併購金額環比上漲152.2%，初步扭轉環比下行勢頭。

安永中國海外投資業務部全球主管周昭媚表示，面對國內外複雜多變的經貿環境，消費品行業海外併購拔得頭籌，這主要得益於中國消費市場內需的巨大潛力，以及市場對穩健、可持續發展的迫切要求，刺激了中企在消費品海外市場持續規模「出海」，不僅開拓了全球市場，也可將優質價值鏈元素「引進來」，以此更好的服務國內市場。

報告還顯示，亞洲繼續領跑成為最受歡迎中企海外併購目的地。

周昭媚稱，這表明區域經濟的重要性正逐漸增加，預計受「一帶一路」倡議推動，未來中國與亞洲各國在經貿及投資領域的聯系將更加緊密，投資者可關注東盟、日本、韓國以及印度等地的投資機會。

一帶一路韓國印度

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