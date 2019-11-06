兩岸企業家峰會 簽47項備忘錄

2019-11-06 00:12 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／南京報導



為期兩天的「2019兩岸企業家峰會紫金山年會」5日落幕，兩岸企業在電子、醫藥、金融、農業、文創及服務業、中小企業及青年就業創業等領域，共簽署2項合約、47項合作備忘錄。 2019兩岸企業家峰會紫金山年會閉幕式合影。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

兩岸業界也達成共識，未來將在積體電路、5G、智慧城市、智能裝備製造、能源與環保、中小企業發展等領域透過溝通平台，持續推進雙邊的交流與合作。

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峰會台方副理事長邱正雄表示，本屆年會報名參加的企業界人士相常踴躍，兩岸各界共有超過1500人參加，八個產業小組圍繞著「深化融合發展，打造共同市場」，兩天內針對90幾項議題熱烈討論。

總結兩天討論議題，邱正雄歸納為五項要點，首先是深化實施31條措施，落實26條措施，其次是建立台商參與一帶一路機制，第三是探索打造兩岸共同市場，第四是加強落實重大項目。

邱正雄解釋，台積電落戶在南京、古雷石化一體化，是峰會過去致力推動，現在台積電已開始投產，古雷石化也有進展，兩岸企業家在這次峰會中，簽署石化協議，使上中下游產業鏈布局更加完整。

最後一項則是峰會各小組，前往山東、武漢、重慶、浙江等地，開啟峰會與各省市交流，推動產業交流與活動，透過複製許多成功模式也協助台商解決營運上遇到困難與糾紛。

峰會台灣方面秘書長陳瑞隆表示，在中美貿易戰的大背景下，台商也十分關切如何因應可能出現的困難與挑戰，因此峰會鼓勵台商參與一帶一路的活動，2019年是兩岸企業家峰會最為忙碌、收穫滿滿一年。