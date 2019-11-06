廣交會穩步提升 見證外貿韌性

2019-11-06 00:13 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第126屆廣交會4日閉幕，在世界經濟增速放緩、外貿環境更趨複雜嚴峻的背景下，本屆廣交會出口成交總體平穩，採購商到會符合預期，「一帶一路」沿線市場發展穩定向好，顯示中國外貿發展韌性強。

新華社報導，眾多國際「粉絲」用行動為中國外貿點讚。本屆廣交會採購商到會質量穩步提升，來自214個國家和地區的18餘萬人到會，逾四成是新採購商。同時，「一帶一路」沿線採購商到會穩中向好，同比增長1.03%。

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本屆廣交會累計出口成交2070.9億元人民幣（折合292.88億美元），其中對「一帶一路」沿線國家和地區出口成交110.56億美元，增長14.81%，佔總成交額的37.75%。

本屆廣交會上產品更新率超過30%，「三自三高」產品不斷增多。

中國外貿企業加快調整產業結構的成果在廣交會可見一斑。多個進出口商會表示，雖然外貿承壓，但發展韌勁猶在，轉型升級發展形成新動能。

中國食品土畜進出口商會副會長戎衛東表示，本屆廣交會品牌展區業內企業成交約6000萬美元，比124屆廣交會增長近40%。海藻啤酒、抹茶糕點、花生蛋白素餐、藜麥等新品層出不窮，與國際接軌的創新速度加快。

「中國機電進出口正在從量的增長轉變為附加值的提升和技術、質量、品牌、服務等方面的提質增效。」中國機電產品進出口商會行業發展部總監高士旺說。在對機電行業700餘家參展企業的調查顯示，企業外貿信心小幅回升。

中國五礦化工進出口商會統計顯示，烏茲別克、文萊、尼泊爾、土耳其、拉脫維亞等非傳統主流採購國家，受益於「一帶一路」倡議帶動，本屆成交額增長驚人，較125屆增幅超過200%。

廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵說，這些積極跡象表明中國外貿發展韌性強，外貿結構優化、動力轉換加快的總趨勢沒有改變，隨著國家穩外貿政策措施的效應持續顯現，中國外貿將繼續保持總體平穩、穩中提質的發展態勢。