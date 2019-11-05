「華為沒有犯什麼過錯」 任正非：美制裁華為應是政治目的

2019-11-05 17:01 世界日報 中國新聞組／北京5日電



華為創辦人任正非。 路透社 分享 facebook

華為心聲社區4日發布總裁任正非接受中東及非洲等地媒體採訪紀要。針對美國制裁華為的意圖，任正非表示，華為沒有犯什麼過錯，美國制裁應該是政治目的。

該紀要顯示，任正非受訪的時間為10月20日。採訪開始前，任正非談到，自己去過非常多的阿拉伯地區，幾乎走遍了中東北非的所有國家，「我們讚歎先人絲綢之路的偉大，連接了中亞文明，我認為我們今天還要繼承發揚，絲綢之路要從駱駝走向5G，走向高鐵，促進這兩個經濟板塊的騰飛。」

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任正非表示，「由於美國缺少最先進的通訊技術，我們希望加強和美國公司的合作。如果我們能夠幫助美國公司在通信上趕上來，有利於平衡世界矛盾。」任正非稱，「美國僅僅是制裁華為，華為也僅僅是在通訊領域領先美國公司，我們不是所有都行，僅僅是5G比美國強，」他又說，「在AI、雲、智能計算這些領域，目前我們與美國公司相比還有一些差距。」

他還拿沙烏地阿拉伯石油行業舉例，「石油是會枯竭的，貨幣是會貶值的，把石油美元轉向提高教育與文化水平，提高科技創新能力，投資到數字財富，才是永保青春的辦法。」

在談到老生常談的華為5G安全問題時，任正非表示，數字技術財富實際上是全球化的，我們要尊重阿聯數字主權，這種數字主權保障了阿聯國家的信息安全。現在華為在與全世界國家討論簽訂「無後門」協議，我們也可以與阿聯酋簽訂「無後門」協議。

另據參考消息網4日報導，歐洲新聞台播放了10月28日對任正非的採訪。任正非指出，美國政府若持續禁止美企供貨華為，最終受害的仍是美企。

在與歐洲新聞台記者恩布林的對話中，任正非表示，若禁止美企與華為進行業務往來，美企將會失去龐大市場。華為向全球170個國家、30億人口提供服務，特別是中國市場，華為禁令並不符合美國公司的利益，到頭來受害的都是美企。「美國政府要真正考慮美國公司的利益，不要失去中國市場，全球化對美國是有利的。如果美國放棄全球化，就給了歐洲巨大的機會。」