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員工抱怨伙食 華為CEO叫他去「幫廚」 任正非幫腔

2019-11-05 17:10世界日報 中國新聞組／北京5日電

華為一名研發員工，日前投訴「食堂伙食差、服務欠佳、相關領導不作為」，華為輪值CE...
華為一名研發員工，日前投訴「食堂伙食差、服務欠佳、相關領導不作為」，華為輪值CEO徐直軍回應，建議投訴者調到食堂幫廚三個月。美聯社
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華為一名研發員工，日前發文投訴「食堂伙食差、服務欠佳、相關領導不作為」，華為輪值CEO徐直軍回應，建議投訴者調到食堂幫廚三個月，以實踐其相關建議；華為總裁任正非則對徐直軍的回應「高度認可」。

綜合媒體報導，華為員工「心聲社區」近日刊出一篇著名研發人員的文章，投訴食堂伙食差、定價高、服務欠佳，又稱其對員工關懷不重視，以及相關領導不作為。對此，徐直軍以一篇「告研發員工書」回應。他寫道，研發人員不是天之驕子，不能要求別的部門對你過度的服務，建議投訴者到食堂幫廚三個月，以實踐其相關建議。

徐直軍表示，公司各基地食堂的菜價月平均標準為350元人民幣，但總有部分員工通過各種管道抱怨收費太高，而且有部分幹部也出面「為民請願」，「我們希望改變這種現狀，員工已經是大人了，應該可以自己生活，可以不選擇購買公司的行政服務；為民請命的幹部不成熟，可以抽調去幫廚三個月，以去實踐他的建議，直到實現再回到研發崗位。」徐直軍還建議幫廚期間「薪資可以不調降」。

徐直軍指出，爭取的做法是努力工作，增加收入，改善生活，同時也要理解為自己服務的人員，要學會感恩。

報導指出，任正非對「告研發員工書」表示高度認可。他強調，員工都是成年人，要學會自立、自理，要以客戶為中心。員工應多貢獻，以提高收入，改善生活。而一些幹部不成熟，沒有工作能力，習慣將矛盾轉給公司，應該調整其工作崗位。不要把後勤服務作為宣洩的地方，確實不舒服要找心理諮詢機構，或者天涯網。

任正非同時質疑行政系統的「員工滿意度」調查，反問「員工他要不滿意，你怎麼辦呢？現在滿意，過兩年標準又提高了，又不滿意了，你又怎麼辦？滿意的錢從什麼地方來，他的信用卡交給你了嗎？」

華為任正非

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