離岸人民幣對美元匯率收復7關口
2019-11-05 16:31
聯合報 記者許依晨
／台北即時報導
在8月5日破「7」後，離岸人民幣對美元匯率在三個月後第二度收復「7」關口。今日（5日）15時46分左右，離岸人民幣對美元匯率升破7關口，最低報6.9997，日內升值超過300個基點。
澎湃新聞報導，8月5日早盤，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場雙雙失守「7」，這一整數關口過往一度被認為是人民幣對美元的重要心理關口。
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隨後幾個交易日，離岸人民幣對美元匯率接連跌破多個關口至7.10附近。8月13日晚間，離岸人民幣對美元匯率直線暴漲，從7.09一線直線拉升，接連升破7.09、7.08、7.07、7.06、7.05、7.04、7.03、7.02和7.01和7關口，最高至6.9980，較前一交易日收盤上漲超過1000點。
在跌破「7」關口後的三個月時間內，離岸人民幣對美元匯率最低逼近7.20關口。不過，隨著美聯儲降息等外部環境的變化，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場大逐步收復失地。
大陸國家外匯局新聞發言人王春英日前在三季度國際收支記者會上，指出近期數據變化顯示，中國外匯市場更加成熟，市場主體更加理性。
王春英表示，比如，在近幾個月人民幣匯率波動增強後，市場主體表現為「逢高結匯、逢低購匯」，此外，外部環境雖然依舊很複雜，但是也能從中看到一些積極的因素，「比如國際市場上貨幣政策總體比較寬鬆，境內外一直是維持比較適度的利差水平，中美經貿磋商繼續推動，這些也都是給市場釋放出一種有利的和積極因素」。
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