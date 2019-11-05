惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



大陸國台辦等21個部委昨天連署宣布對台26條措施，這項新的對台措施是在去年年初卅一條的基礎上更為具體化和全面化。台北市柯文哲下午在議會總質詢中，民進黨議員洪健益問柯，中國大陸是在吃台灣豆腐？台灣民眾在國外可以向大陸外館求助？ 柯文哲說，反正這個就是統戰。

對於惠台26條措施，柯文哲說，他沒有看細項，洪健益問柯，有和你溝通過？柯說，怎麼可能？不可能。

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洪健益說，柯和中國大陸不是交情好？這是吃豆腐？柯說，他沒有見內容，去年是31條，今年變26條，反正這個就是統戰，至於支不支持？柯文哲說，「我們要應付」。