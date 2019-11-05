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惠台26項 柯文哲：這個就是統戰

2019-11-05 14:23聯合報 記者楊正海／台北即時報導

大陸國台辦等21個部委昨天連署宣布對台26條措施，這項新的對台措施是在去年年初卅一條的基礎上更為具體化和全面化。台北市柯文哲下午在議會總質詢中，民進黨議員洪健益問柯，中國大陸是在吃台灣豆腐？台灣民眾在國外可以向大陸外館求助？ 柯文哲說，反正這個就是統戰。

對於惠台26條措施，柯文哲說，他沒有看細項，洪健益問柯，有和你溝通過？柯說，怎麼可能？不可能。

洪健益說，柯和中國大陸不是交情好？這是吃豆腐？柯說，他沒有見內容，去年是31條，今年變26條，反正這個就是統戰，至於支不支持？柯文哲說，「我們要應付」。

洪健益在質詢時批國民黨總統參選人韓國瑜，每次稱台灣都稱台灣省，問柯文哲要不要糾正他？柯說，他是要反攻大陸？洪健益說，「你們兩人不是很麻吉？」要不要解救他？柯文哲說，「我不知道怎麼解救他」。

台北市柯文哲下午在議會總質詢。記者楊正海/攝影
台北市柯文哲下午在議會總質詢。記者楊正海/攝影
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柯文哲韓國瑜

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