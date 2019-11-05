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上海進博會開幕 習近平宣布對外開放5方面措施

2019-11-05 11:33聯合報 記者許依晨／台北即時報導

第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇今天上午在上海國家會展中心開幕。大陸國家主席習近平出席開幕禮並發表主旨演講，宣布中國持續推進對外開放的五方面措施，包括繼續擴大市場開放及優化營商環境等。

習近平稱，經濟全球化是歷史潮流，大江大河奔騰向前的勢頭是誰也阻擋不了的，各國應該堅持人類優先的理念，而不應把一己之利凌駕於人類利益之上，要以更加開放的心態和舉措，共同把全球市場的蛋糕做大、把全球共享的機制做實、把全球合作的方式做活，共同把經濟全球化動力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。

習近平指出，創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇，為了更好運用知識的創造以造福人類，應該共同加強知識產權保護，而不是搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。

共建世界經濟，習近平提出3點倡議，第一，共建開放合作的世界經濟；第二，共建開放創新的世界經濟；第三，共建開放共享的世界經濟。

他宣布中國持續推進更高水平對外開放的五方面措施，第一，繼續擴大市場開放；第二，繼續完善開放格局；第三，繼續優化營商環境；第四，繼續深化多雙邊合作；第五，繼續推進共建「一帶一路」。

大陸國家主席習近平在進博會上宣布對外開放五大措施。（歐新社）
大陸國家主席習近平在進博會上宣布對外開放五大措施。（歐新社）
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