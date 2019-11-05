大陸、紐西蘭結束自貿協定升級談判

2019-11-05 00:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸商務部昨天（4日）宣布結束與紐西蘭的自由貿易協定升級談判。中紐自貿協定升級談判對原有的海關程序與合作、原產地規則及技術性貿易壁壘等進一步升級，新增電子商務、環境與貿易、競爭政策和政府採購等。

新華網報導，雙方還在服務貿易和貨物貿易市場准入、自然人移動和投資等方面做出新的承諾。中國大陸和紐西蘭的出口商都將從升級後更加便利的貿易規則中獲益。

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自貿協定的簽署大大促進兩國間雙邊貿易發展。目前，大陸繼續保持紐西蘭第一大貿易夥伴地位，成為其出口第一大國和迅速增長的服務業市場。乳製品、木材、肉類、水產品和水果成為紐西蘭出口大陸的主要產品。

專家指出，中紐完成自貿協定升級談判，體現兩國堅持開展自由和開放貿易、支持以規則為基礎的多邊貿易體制的承諾，將為兩國經貿發展注入新的強勁動力，也將為大陸與更多發達國家和地區進行貿易談判提供有力支持。