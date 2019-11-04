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廈門文博會閉幕 撮合2,200億商機

2019-11-04 23:01聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

「第十二屆海峽兩岸（廈門）文化產業博覽交易會」4日閉幕，今年簽約文化和旅遊投資項目103個，總簽約額人民幣507.2億元（約新台幣2,225億元）；現場交易額人民幣50.6億元。參觀人數達30.2萬人次。

廈門文博會推進兩岸交流、交易，突出文旅融合特色，參展企業逾1,200家，現場舉辦交流研討、項目對接、創意交流、簽約交易等39項活動，逾2.3萬名專業採購商出席，同時遍布全市28個分會場141個專項文化旅遊活動吸引大批人潮。

期間，中共中央宣傳部副部長孫志軍，中共中央台辦副主任龍明彪，文化和旅遊部副部長張旭，台灣亞太文化創意產業協會理事長陳立恆及各代表出席參加。

本屆海峽兩岸文博會深耕兩岸文化旅遊市場，不斷融入新元素，打造新亮點：首辦兩岸主賓市，寧波市和台中市精彩亮相；首推兩岸人才對接會，108位台灣青年文創人才集體登陸；此外，閩台家園和兩岸17所大學齊亮相，台灣主題館數首次突破八個。

文旅展覽打造示範新平台，文化和旅遊融合隨處在展館可見，圍繞省市名企、工藝藝術、創意設計、數字影視、文創旅遊五大領域打造12大展區，全面升級，大會同期舉辦創意工美系列活動、海峽兩岸文旅IP系列活動、知識經濟博覽會暨創新教育大會等。

此外，還推出文博大講堂、文旅資本論和東方生活美學三大精選活動以精彩紛呈的文化活動、論壇研討及交流對接，滿足文旅投資與交易需求。文博大講堂暨T.621數字創意產業大會話題務實。持續推進兩岸文化交流與文旅產業對接。

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